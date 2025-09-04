Uploader By Gse7en
Sénégal : Les recettes 73 milliards FCFA en juin 2025

4 septembre 2025

Les recettes de l’État sénégalais ont connu une forte hausse en juin 2025, atteignant 73,9 milliards de FCFA de plus qu’au mois précédent. Cette augmentation fait suite à une autre hausse significative de 41 milliards de FCFA enregistrée en mai 2025. D’après les informations publiées par WalFadjri et relayées par Le Soleil, cette performance est principalement due à la croissance des recettes fiscales.

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), dans son rapport « Repères statistiques », détaille que les recettes fiscales ont progressé de 76,8 milliards de FCFA en juin 2025. Cette hausse significative a compensé la légère baisse de 2,9 milliards de FCFA observée sur les recettes non fiscales. En comparant les données de juin 2025 à celles de juin 2024, l’ANSD constate une augmentation de 52,7 milliards de FCFA. Sur le premier semestre 2025, les recettes totales de l’État ont atteint 2 206,9 milliards de FCFA, soit une progression de 19 % par rapport aux 1 854,9 milliards de FCFA enregistrés au cours du premier semestre 2024.


Les recettes de l’État sénégalais sont principalement constituées des recettes fiscales, qui incluent les impôts et taxes. S’ajoutent à cela les recettes non fiscales, composées des revenus du patrimoine, des produits des amendes et des cessions d’actifs, ainsi que les dons budgétaires.

