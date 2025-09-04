Sénégal : Les recettes 73 milliards FCFA en juin 2025

Les recettes de l’État sénégalais ont connu une forte hausse en juin 2025, atteignant 73,9 milliards de FCFA de plus qu’au mois précédent. Cette augmentation fait suite à une autre hausse significative de 41 milliards de FCFA enregistrée en mai 2025. D’après les informations publiées par WalFadjri et relayées par Le Soleil, cette performance est principalement due à la croissance des recettes fiscales.
L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), dans son rapport « Repères statistiques », détaille que les recettes fiscales ont progressé de 76,8 milliards de FCFA en juin 2025. Cette hausse significative a compensé la légère baisse de 2,9 milliards de FCFA observée sur les recettes non fiscales. En comparant les données de juin 2025 à celles de juin 2024, l’ANSD constate une augmentation de 52,7 milliards de FCFA. Sur le premier semestre 2025, les recettes totales de l’État ont atteint 2 206,9 milliards de FCFA, soit une progression de 19 % par rapport aux 1 854,9 milliards de FCFA enregistrés au cours du premier semestre 2024.
Les recettes de l’État sénégalais sont principalement constituées des recettes fiscales, qui incluent les impôts et taxes. S’ajoutent à cela les recettes non fiscales, composées des revenus du patrimoine, des produits des amendes et des cessions d’actifs, ainsi que les dons budgétaires.