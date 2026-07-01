Sénégal: pourquoi l’ancien ministre Pape Malick Ndour se dit « surpris » de sa liberté provisoire

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Incarcéré depuis le 15 mai 2026, l’ancien ministre de la Jeunesse et membre de l’Alliance pour la République (APR, opposition), Pape Malick Ndour, est rentré à son domicile, dans la soirée du mardi 30 juin. Des images de sa liberté provisoire ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Et pourtant, en début de matinée du mardi, cette situation était peu probable. L’opposant et son avocat se disent unanimement «surpris» de la tournure des événements, dans des propos rapportés par L’Observateur.

Une liberté provisoire inattendue

Dans l’affaire du Programme des domaines agricoles (Prodac), la chambre d’accusation financière a accordé la liberté provisoire, mercredi 24 juin, à Pape Malick Ndour. Alors qu’il devait regagner son domicile tout en étant sous bracelet électronique, le procureur avait annoncé son intention d’interjeter appel de la décision judiciaire.

Cependant, contre toute attente, le parquet a « abandonné » son pourvoi. Si les motivations de ce revirement ne sont pas connues, Pape Malickk Ndour se dit «surpris» et se réjouit de la situation. «Pour l’instant, je ne peux trop m’exprimer. Je peux toutefois confirmer que c’est dans la soirée que l’on m’a informé du retrait du pourvoi du Parquet et invité à accomplir les formalités nécessaires à ma libération», s’est confié Pape Malick Ndour à L’Observateur.

Me Antoine Mbengue, avocat du mis en cause, se dit aussi étonné de la situation. «Je ne savais pas qu’il était sorti de prison et j’ignore encore les raisons de cette libération», affirme-t-il. L’homme de droit émet cependant deux hypothèses : «Soit le Parquet n’a finalement pas exercé le pourvoi qu’il avait annoncé, soit il s’est dessaisi après l’avoir déposé».

Comment Pape Malick Ndour a appris sa libération

Toujours selon le journal, c’est un agent pénitentiaire qui aurait informé en premier Pape Malick Ndour : «On a reçu une décision. Prépare tes bagages, tu sors tout de suite. Mais n’en parle à personne, même pas à tes voisins de cellule».

Pour rappel, l’ancien ministre avait été arrêté le vendredi 15 mai par la Division des investigations criminelles (DIC) et conduit à la prison. Cette interpellation faisait suite à la confirmation, le 28 avril 2026, par la Cour suprême du mandat de dépôt le visant. Cette décision avait ainsi mis fin à son contrôle judiciaire.

Il est reproché à Pape Malick Ndour d’avoir validé le décaissement « suspect » de plus de 2,7 milliards de FCFA au profit de la société israélienne Green 2000 sur la base de factures pro forma, impliquant également Khadim Bâ, le patron de Locafrique.

Depuis le début de l’affaire, l’opposant a toujours nié les faits présumés de malversations financières et dénoncé un «acharnement» politique et judiciaire.