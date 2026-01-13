Sénégal vs Egypte : Les ambitions de Pape Thiaw

Partager Facebook

À quelques heures de la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations contre l’Égypte, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a affiché sérénité, respect et détermination lors de la conférence de presse d’avant-match. Conscient de l’enjeu, il a souligné la qualité de l’adversaire tout en réaffirmant l’ambition des Lions de la Téranga.

« Nous affrontons une équipe d’Égypte très expérimentée, probablement la meilleure d’Afrique, avec une forte maîtrise tactique et une grande solidité mentale », a déclaré Pape Thiaw. Selon lui, les Pharaons ont su monter en puissance tout au long de la compétition, notamment grâce à leur capacité à bien défendre et à se montrer particulièrement dangereux dans leurs temps faibles. « C’est une équipe qui aime défendre et qui sait frapper au bon moment », a-t-il analysé.

Malgré le respect accordé à l’adversaire, le sélectionneur sénégalais insiste sur la préparation minutieuse de son équipe. Le Sénégal, a-t-il expliqué, abordera cette rencontre avec ambition, en restant fidèle à son identité de jeu. « Nous sommes déterminés à aller chercher cette victoire. Nous avons travaillé pour mettre en place notre jeu et tenter de leur faire mal », a-t-il affirmé.

Interrogé sur la reconnaissance du travail des entraîneurs locaux, Pape Thiaw s’est félicité de voir les quatre équipes demi-finalistes dirigées par des techniciens africains. Pour lui, il s’agit d’un signal fort pour le football continental. Toutefois, il a tenu à relativiser toute considération personnelle ou financière. « Mon cas n’est pas important. Ce qui compte, c’est le Sénégal. Nous ferons tout pour le porter très haut », a-t-il martelé.

Le sélectionneur a également évoqué la situation de plusieurs joueurs sénégalais sous la menace d’une suspension. Une donnée qu’il juge certes délicate, mais qui ne doit pas perturber la concentration du groupe. « Les joueurs sont au courant, mais ils ne calculent pas. Ils ont envie de tout donner pour gagner ce match. Derrière, il y a du monde pour prendre le relais », a-t-il assuré.

Enfin, Pape Thiaw a rappelé que le staff technique a procédé à une analyse approfondie de l’équipe égyptienne, tout en restant discret sur les choix tactiques à venir. « Nous les avons bien étudiés, mais ce n’est pas ici que je vais dévoiler nos options », a-t-il conclu, laissant entendre que le Sénégal se présentera prêt et pleinement engagé pour cette demi-finale décisive.

Assane BA Sérigne Saliou Dème Tidiane Sy et Bara Sow envoyés spéciaux au Maroc