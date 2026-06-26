Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
FB IMG 1782492164494

Sénégal vs Irak : Pape Thiaw mise sur un onze de départ remanié, Ibrahim Mbaye titulaire

26 juin 2026 Actualité

 

Pape Thiaw a opéré des changements stratégiques dans son onze de départ pour le match crucial contre l’Irak, alors que les Lions du Sénégal sont à la recherche d’une victoire indispensable. Découvrez les nouvelles têtes qui tenteront de redresser la barre après deux défaites consécutives.

 

 

 

 

Afin d’insuffler davantage de fraîcheur et de dynamisme à son équipe, le technicien sénégalais a revu sa copie. Plusieurs cadres, dont les prestations depuis le début du tournoi ont suscité des interrogations, devraient débuter sur le banc. C’est notamment le cas du capitaine Kalidou Koulibaly et de l’attaquant Nicolas Jackson, habituels titulaires, mais en difficulté lors des précédentes rencontres. Pape Alassane Gueye ne va non plus débuter ce match.

 

Cette réorganisation se traduit par l’entrée d’Abdoulaye Seck dans l’axe de la défense aux côtés de Moussa Niakhaté. En attaque, le jeune Ibrahim Mbaye est récompensé par une première titularisation aux côtés de Sadio Mané et Ismaïla Sarr. Sur les côtés de la défense, Krépin Diatta et Ismaïl Jakobs auront la responsabilité d’apporter de la solidité tout en soutenant les phases offensives, alors que Mory Diaw conserve sa place dans les cages.

Tags

Vérifier aussi

97128052 67671103

Coupe du monde 2026 : le Sénégal condamné à la victoire face à l’Irak

Le Sénégal joue sa survie dans la Coupe du monde 2026 ce vendredi à Toronto …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved