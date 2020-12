Sextape: 4 élèves de Terminale font chanter la comptable de l’école avec ses photos nus

Quatre élèves en classe de Terminale et complices de «Kocc Barma» ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt, le 24 décembre dernier, pour collecte illicite de données personnelles.

Le cerveau de l’affaire est le beau-fils de la comptable, Ndèye Fatou Dieng. Il s’était procuré des photos nues et obscènes de sa belle-mère que celle-ci avait envoyées à son mari établi aux Etats-Unis.

Avec ses amis, il a intentionnellement envoyé les photos nues de sa belle-mère à Kocc Barma qui l’a publié dans son site Seneporno.

Jugé hier, le prévenu principal a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs en complicité avec ses coprévenus. Ils ont écopé de 2 ans de prison assortis du sursis