Société : Un mouvement de jeune  » Wa Gokh Bi » à Thiaroye , célèbre ses 10 ans

Connu dans le volontariat, les activités de développement locale entre autres,le mouvement « Wa Gokh Bi » est un cadre de réflexion qui a vu le jour le 26 Mai 2013 au Quartier Touba Thiaroye dans la commune de Djeddah Thiaroye Kao dans le département de Pikine. Cette organisation est une initiative citoyenne qui évolue dans plusieurs domaines et qui s’est ouvert à plusieurs plateformes de développement différentes. Dans sa mission, les jeunes de cette plateforme avait pour première mission d’améliorer les conditions de vie des populations de Thiaroye sur toutes ses formes d’où leur slogan *Servir Par Devoir.*

Avec comme initiateur , Moussa Ba ,un très jeune très engagé, le mouvement « Wa Gokh Bi » évolue aussi sur le front politique à travers la promotion de la citoyenneté qui joue un rôle très important dans la régulation, la prévention et la sensibilisation des masses. Selon le président dudit mouvement, Wa Gokh Bi tient à son compte la participation à trois élections majeures : Les locales de *2014* , les Présidentielles de *2019* et les locales de *2022* en passant par une grande campagne de sensibilisation sur les référendums de *2016* initiés par le pouvoir en place , pour éclaircir les 15 points qui faisaient l’objet d’incompréhension manifeste pour les masses dans les quartiers de la commune , du département et du Sénégal en général.

Entre autres responsabilités confiées au *Mouvement Wa Gokh Bi* , le partenariat avec les pays anglophones dans la commune de Djeddah Thiaroye Kao. Et selon Moussa Ba dit Général, le mouvement « Wa Gokh Bi » est à son deuxième mandat de poste électif qui prendra fin en 2027 , après celui de la période de 2014-2022.

Et ce dernier de rajouter que ce mouvement a mis sur pied un système de veille et d’alerte qui consiste à sauvegarder les acquis et ainsi défendre les intérêts des populations des banlieues pour la plupart défavorisées avec une présence permanente et une connection directe avec les réalités du terrain , d’oú la nécessité de l’ouverture de son siège équipé et accessible à toutes et à tous depuis *Septembre 2019* au quartier Touba Thiaroye et baptisé au nom d’une de ses anciennes militantes , *Fatou Aby Mbaye* décédée il y’a quelques année .

Dans sa mission, « Wa Gokh Bi » est s’engage d’opérer le changement au vrai sens du terme. Et les membres s’engagent à travailler dans de les secteurs de la santé communautaire et bien être , l’environnement , l’ art et la culture , l’éducation , les TIC , le social , le sport , la formation etc… informe président.

De plus le développement local fait parti de leurs préoccupations, à travers ses conseillers municipaux, élus locaux et agents municipaux, tout en mettant l’accent sur la bonne gouvernance et la gestion des urgences et l’accès à l’information pour les administrés sans pour autant oublié la transparence et la démocratie fait savoir Moussa Ba, président dudit Mouvement.