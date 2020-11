Soigner les pieds secs, fendillés, les callosités.

Callosités, Pieds secs et fendillés : Prenez vos pieds en main !

Redonnez du confort et évitez l’accumulation de peaux mortes et callosités. Utilisez – sur pieds humides- une pierre ponce avec douceur et/ou faites un gommage léger des pieds 1 à 2 fois par par semaine. Le gommage Chouette Mama est absolument bluffant et laisse les pieds doux et satinés pendant plusieurs jours. Vous pouvez également utiliser un savon gommant au quotidien.

Usez et abusez du beurre de karité qui est extrêmement réhydratant et cicatrisant. Pour les cas qui paraissent désespérés, enduisez généreusement vos pieds de beurre de karité avant de vous coucher et mettez des chaussettes fines par-dessus. Le soin pénétrera et agira pendant votre sommeil.