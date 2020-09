Soins de visage faits maison

Pour prendre soin de votre peau sans vous ruiner, il y a le fait maison. Faciles à réaliser et naturels, les gommages, masques et laits maison ont la cote. Pour une beauté pas chère et naturelle.

Un gommage fait maison

Votre allié, c’est le sucre. Mélangez deux cuillères à soupe de sucre (roux ou cassonade) et 2 cuillères à soupe d’eau tiède. Si vous avez la peau sèche, vous pouvez remplacer l’eau par l’huile de votre choix (olive, amande douce, noisette…). Vous avez la peau mixte à grasse ? Mélanger le sucre à du jus de citron. Utilisez ensuite ce soin comme n’importe quel gommage.

Pour les peaux très sensibles et réactives, le gommage n’est pas interdit mais il doit être adapté. Testez cette recette : mélangez 2 cuillères à soupe de miel et 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée (avec des flocons d’avoine, ça marche aussi). Exfoliez délicatement votre corps avec ce gommage maison puis rincez bien.

Un masque nourrissant

Pour hydrater votre peau en profondeur, faites confiance à l’avocat. Riche en bonnes graisses, c’est l’allié des peaux sèches. Pour un masque maison, choisissez-le bien mûr et réduisez-le en purée. Ajoutez-y un peu d’huile d’olive et appliquez sur le visage, en évitant soigneusement le contour des yeux. Laissez poser quelques minutes puis rincez.

Soin maison : fini le teint brouillé

Pour un visage lumineux même après une nuit agitée, essayez-donc ce soin maison : mélangez 2 cuillères à soupe de miel, 1 cuillère à soupe de jus de citron et un blanc d’oeuf. Appliquez sur le visage et laissez poser 15 minutes avant de rincer.

Le miel est aussi votre allié pour un coup d’éclat. Il vous suffit d’en déposer sur votre visage et votre cou pendant 15 minutes pour qu’il repulpe vos traits et vous offre un lifting express.

Un soin maison pour les peaux mates

Vous souhaitez sublimer votre peau mate ? Les Indiennes ont un secret pour se faire l’épiderme doré et lumineux. Elles ajoutent à de la crème fraîche une cuillère à soupe de curcuma en poudre et appliquent ce mélange pendant 20 minutes sur le visage, mais aussi sur leurs bras et leurs jambes. Une fois rincée, la peau est joliment hâlée.

Un masque purifiant

Pour assainir et nettoyer votre peau, il est conseillé de faire un masque chaque semaine. Dans un bol, mélangez 3 cuillères à soupe d’argile verte en poudre et 3 cuillères à soupe d’huile de noisette. Ajoutez un peu d’eau minérale pour obtenir une pâte homogène. Appliquez-la sur votre visage pendant 20 minutes, puis rincez.