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Sokhna Aida fait coffrer un prêcheur

9 juin 2026 Société

Le prêcheur Oustaz Assane Touré, âgé de 30 ans, a été arrêté par les éléments de la Section de recherches (SR) de Kaolack avant d’être placé en garde à vue. Il est poursuivi pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles par voie électronique.

Cette procédure fait suite à une plainte déposée par Sokhna Aida Diallo, guide d’une frange des Thiantacônes, qui lui reproche la diffusion sur TikTok de plusieurs vidéos la mettant en cause. Entendu par les enquêteurs, le mis en cause s’est défendu en affirmant qu’il n’avait fait que relayer des informations « entendues dans la rue ». Sauf rebondissement, il devrait être déféré au parquet de Kaolack ce mardi, embraye la même source.

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