Sonko à ses détracteurs : « un pays vit de fiscalité »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu, ce mercredi, les membres du secteur privé national. Il leur a présenté le PRES et son plan de redressement. Il a aussi profité de la rencontre pour solder ses comptes. «À chaque fois qu’on fait quelque chose, il y a des gens, pour des raisons politiciennes, qui essaient toujours de politiser le débat», a souligné le chef du gouvernement.

Dans sa réplique, il se focalisera surtout sur les critiques liées aux taxes que son plan va induire : «J’ai entendu des gens dire qu’un pays ne vit pas de fiscalité. Et un pays vit de quoi ? Vous avez la fiscalité, vous avez la dette, vous avez l’aide au développement, la monnaie dont nous ne disposons pas car nous n’avons pas de politique monétaire. Si vous n’avez pas de fiscalité vous vivriez de quoi ? De dette ? Un pays vit de fiscalité», déclare le Premier ministre.

Ousmane Sonko a tout de même tenu à préciser que la fiscalité ne doit pas étouffer le pays. Pour lui, la meilleure option, c’est d’appliquer les taux les plus modérés possibles, sur l’assiette la plus large possible. «Et c’est cela qu’on va mettre dans la réforme fiscale», dit-il.