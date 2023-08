SOTIGUI AWARDS 2023 : Trois (03) acteurs Sénégalais parmi les nominés

Le cinéma sénégalais encore honoré au Burkina Faso avec la nomination de 3 acteurs sénégalais au prestigieux festival Sotigui Awards qui récompense les meilleurs acteurs et actrices africain et de la diaspora. Il y a Mamy Mbaye de la série Müñel, Kader Gadji et Souleymane Seye Ndiaye. Pour cette 8e édition, nos compatriotes sont en compétition avec 20 auteurs dans différentes catégories.

Du 8 au 11 novembre 2023, se tiendra la 8e édition des Sotigui Awards. En prélude de ce rendez-vous des acteurs du 7e art, le comité d’organisation a tenu une conférence de presse ce samedi 29 juillet 2023 dans le but de dévoiler les acteurs nominés et le pays invité d’honneur. Les détails dans cet article.

Depuis la première édition en 2016, 210 acteurs comédiens/comédiennes issus de 50 pays d’Afrique et de la Diasporas ont été nominés et 105 trophées remis. Toujours dans le but de contribuer à la reconnaissance et à la valorisation du métier d’acteur-comédien du cinéma africain, la 8e édition des Sotigui Awards se déroulera du 8 au 11 novembre 2023. Elle est placée sous le thème « le statut de l’acteur comédien en Afrique et dans la Diaspora ».

En ce qui concerne le mode de nomination des acteurs comédiens, il a été fait à base de plusieurs critères. « Le premier critère, ce sont déjà les nouvelles productions des films dont les dates ne doivent pas excéder deux ans. Les acteurs qui interprètent les rôles principaux, on va essayer de regarder la crédibilité de leur jeu, la capacité d’interprétation, le langage en termes de prise de parole et d’écoute aussi », a indiqué François AKOUABOU, chargé de la sélection officielle de l’Académie des Sotigui.

Cette année, le Sénégal est le pays invité d’honneur : « Le Sénégal est notre pays invité d’honneur. Il va apporter sa culture qu’on connaît, sa culture traditionnelle. Il faut notifier que cette édition, c’est la mode en cauri. On veut valoriser également ses vêtements que nous avions abandonnés », a ajouté Kevin MONE.

Au programme de la présente édition, des projections de films, une conférence sur le thème choisi suivi de panels, de table ronde et de maters class, des séances de formation en jeu d’acteur et évidemment une cérémonie de clôture des festivités sont entre autres les activités qui tiendront en haleine les invités.

Sur sa page Facebook, l’actrice Mamy Mbaye à exprimé sa grande satisfaction suite à cette nomination qui selon elle témoigne du talent des acteurs sénégalais. «Fière de vous annoncer ma nomination aux Sotigui Awards… Et je suis encore plus fière quand je vois que c’est des acteurs talentueux qui y figurent aussi. Le Sénégal est bien représenté, nous sommes fiers, alors soutenez au maximum vos frères et sœurs sénégalais… Faire ce qu’on aime et que ce soit reconnu y’a rien de tel », a-t-elle annoncé.