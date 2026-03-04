Soutenir la candidature de Macky à l’ONU : Un enjeu citoyen et souverainiste

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À l’heure où les équilibres du monde se redessinent et où les voix africaines peinent encore à occuper toute la place qui leur revient dans les grandes instances internationales, la candidature de Macky Sall au sein de l’Organisation des Nations unies constitue une opportunité historique pour le Sénégal et pour l’Afrique.

Peu importe les clivages partisans.

Peu importe les velléités individuelles.

Peu importe l’adversité politique.

Il est des moments où la Nation doit transcender ses divergences internes pour se hisser à la hauteur de l’Histoire. Cette candidature ne saurait être réduite aux débats politiciens, ni enfermée dans les logiques d’opposition ou de majorité. Elle engage l’image, la crédibilité et l’influence du Sénégal sur la scène internationale.

Durant ses années à la tête de l’État, Macky Sall a occupé des fonctions de premier plan sur le continent africain, notamment à la présidence de l’Union africaine, portant des dossiers stratégiques tels que la paix, la sécurité et la souveraineté alimentaire. Son expérience des négociations internationales, sa connaissance des équilibres géopolitiques et sa capacité à dialoguer avec les grandes puissances comme avec les pays du Sud constituent des atouts indéniables pour représenter dignement notre pays au sein des instances onusiennes.

Soutenir cette candidature, ce n’est pas effacer les débats démocratiques internes. C’est affirmer que, lorsque l’intérêt supérieur du Sénégal est en jeu, nous savons faire bloc. C’est envoyer un signal fort : celui d’un peuple capable de s’unir pour défendre ses intérêts stratégiques et faire entendre sa voix dans le concert des nations.

Au-delà des appartenances politiques, c’est l’honneur du drapeau sénégalais qui est en cause. C’est la place de notre diplomatie. C’est la continuité d’une tradition d’engagement multilatéral que le Sénégal a toujours portée avec constance et dignité.

Que chaque citoyen, chaque acteur politique, chaque membre de la société civile mesure l’enjeu. L’histoire retiendra non pas nos querelles, mais notre capacité à nous rassembler lorsque l’essentiel l’exige.

Aujourd’hui, l’essentiel, c’est le Sénégal.

Ibrahima Mbodj