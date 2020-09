Sport à la maison

Le sport, l’activité physique aide à lutter contre le stress. Pourtant c’est bien ce même stress qui vous fait aller plus volontiers vers le canapé et non le fitness pour décompresser ! Mais ça, c’était avant ! Avant qu’on ne vous prenne par la main (enfin presque) ! Voici un plan d’entraînement d’exercices faciles pour une remise en forme assurée, des séances fitness maison, à mettre en œuvre à tout moment et sans difficulté.

La salle de sport semble si loin, et puis, il faut se caler sur les bonnes heures d’ouverture, et puis… toutes ces raisons vous font reporter un peu trop systématiquement votre séance de sport.

Notre conseil : fixez-vous un objectif une bonne fois pour toutes et créez votre plan d’entraînement de fitness pour la maison. Ainsi faire du sport avec régularité ne sera plus un souci !

Il existe de nombreux exercices que vous pouvez faire avec vos propre haltères (ou bouteilles d’eau), même dans un petit espace.

​D’ailleurs en voici quelques-uns en vidéo qui peuvent vous inspirer pour votre séance de fitness maison :

> musclez votre ceinture abdominale

> musclez vos jambes

> musclez vos fesses

> parcours fitness brûle-graisses



Optez pour ceux qui vous conviennent le mieux et adaptez ces exercices aussi à votre niveau de forme physique (mais ne vous sous-estimez pas !).

Un programme fitness à la maison pour qui ?

Le plan d’entraînement à domicile suivant est surtout destiné aux débutants. Si vous souhaitez aller plus loin, vous entraîner plus, vous pouvez compliquer chaque exercice en optant pour des variantes plus lourdes en ajoutant des petits bracelets lestés aux poignets ou aux chevilles par exemple et/ou en ajoutant des séries.

Une séance fitness avec seulement 10 minutes par jour

Vous aurez besoin d’environ 10 minutes pour vos entraînements quotidiens chez vous. Enfin presque quotidiens, car il s’agit idéalement de s’entraîner six fois par semaine et de s’accorder un jour de repos.



Le mieux est de précéder chaque séance par un court échauffement : courez pendant 1-2 minutes sur place, faites des jumping jacks (saut en écartant les jambes et en les regroupant) ou faites un peu de corde à sauter.

Les burpees (un exercice qui enchaîne une pompe puis on se relève et on saute les bras en l’air et on recommence) sont aussi un bon échauffement qui fait vraiment circuler les énergies de tout le corps.

Si vous n’avez pas envie de faire de l’exercice tous les jours, vous pouvez également concevoir votre plan d’exercices fitness à la maison de sorte à regrouper deux séances d’entraînement.

Par exemple, faites un entraînement le lundi pour le ventre, les jambes et les fesses, le mercredi pour les bras et le ventre, et le vendredi pour les jambes, les fesses et les bras.

N’oubliez pas d’observer des temps de récupération : 20 secondes de repos entre chaque série est un minimum (bon ne stoppez pas non plus trop longtemps !).

Apprenez à adapter !

Vous pouvez modifier ce plan d’entraînement à domicile à tout moment.

Si vous ne réalisez pas un exercice, substituez-le par un autre.

Si vous ne réussissez pas à aller au bout du nombre de répétitions demandées au début, faites-en moins, mais progressez chaque jour ; et si cela vous semble au contraire facile, ou si vous êtes en meilleure forme, augmentez la cadence.

Il s’agit de faire des exercices de fitness en se poussant un peu plus loin que sa zone de confort, mais pas en se blessant !