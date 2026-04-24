Supposée pédophilie à la Mosquée Omarienne : La direction de l’Institut parle

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Suite aux informations relayées dans certains médias et sur les réseaux sociaux concernant un « prétendu scandale au sein de l’internat de la mosquée omarienne », la direction de l’Institut Cheikhou Oumar Foutiyou Tall a tenu à apporter un certain nombre de précisions.

Elle précise que, « contrairement à certaines allégations diffusées, aucun encadreur de l’établissement n’est incriminé ni impliqué dans des faits de pédophilie ou d’actes contre nature. Ces affirmations sont infondées à ce stade de la procédure et ne reposent sur aucun élément établi ».

« Les faits évoqués remontent à l’année 2022 et concernent un incident impliquant exclusivement des enfants mineurs entre eux », rappelle la direction de l’Institut Cheikhou Oumar Foutiyou Tall, qui juge également important de préciser que « trois des enfants concernés ont formellement nié les faits tels que rapportés ».

Elle poursuit : « À ce jour, une enquête est en cours afin d’établir les circonstances exactes de cet incident. » L’Institut réaffirme son entière disponibilité à collaborer avec les autorités compétentes pour faire toute la lumière sur cette situation. « Dès la constatation des faits, des mesures disciplinaires internes ont été prises pour sanctionner les éventuelles négligences dans l’encadrement, conformément aux règles de l’établissement et dans un souci de responsabilité », souligne la direction.

Par ailleurs, ajoute-t-elle, « des mesures correctives et préventives ont été mises en place depuis 2022, notamment l’installation de caméras de surveillance dans l’ensemble de l’enceinte de l’établissement, afin de renforcer la sécurité, la vigilance et la protection des élèves ».

La direction tient à rassurer l’ensemble des parents d’élèves : « Cet événement demeure un incident isolé, qui ne remet nullement en cause les valeurs éducatives, morales et religieuses qui fondent l’action de l’Institut. » L’Institut Cheikhou Oumar Foutiyou Tall se dit profondément attaché à la « protection, à l’éducation et au bien-être des enfants » qui lui sont confiés, et a promis de continuer à renforcer ses dispositifs d’encadrement et de prévention.

Enfin, la direction de l’Institut Cheikhou Oumar Foutiyou Tall appelle à la retenue et à la responsabilité dans la diffusion d’informations sensibles, afin de préserver la dignité des enfants concernés et l’intégrité de l’institution.