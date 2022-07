Tabaski 2022 à Touba: Serigne Khassim Mbacké au secours des populations des « Santhianes »

La fête de l’Aïd El Kêbir dit encore Tabaski rime aussi avec solidarité. Cela, le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul l’a bien compris. Serigne Khassim Mbacké, pour le nommer, vient de sortir les gros moyens…

financiers pour prêter main forte aux populations de la Ville Sainte de Touba et, notamment, celle s des quartiers périphériques dits « Santhianes ». Le jeune guide religieux proche de la mouvance présidentielle a offert des enveloppes financières, des centaines de sacs de pommes et d’oignons, de l’huile et autres condiments. Une manière, selon Serigne Khassim Mbacké, de soutenir la politique sociale de son mentor de Président de la République Macky Sall.