Tanaff : 40 millions CFA du FONGIP à plus de 300 femmes 17 GIE

En présence du Préfet et du maire, Mme l’AG a magnifié cette rencontre qui marque une nouvelle étape dans la contribution du FONGIP au développement de Sédhiou, à travers ses braves femmes. A qui, elle ne manquera pas d’exhorter à faire un bon usage des fonds.

Les Femmes Cadres de la Plateforme de BBY se félicitent de la tenue du troisième Conseil Présidentiel décentralisé à Sédhiou, du 27 février au 03 mars 2023. Au programme de la visite de son Excellence le Président Macky SALL dans l’ancienne capitale de la Casamance, la tenue du Conseil Présidentiel le mardi 28 février, qui a vu l’affectation d’un montant de 400 milliards CFA au programme d’investissement triennal 2023-2025 qui aura principalement pour rôle d’intensifier les projets agricoles et l’électrification rurale de la région et permettra ainsi le décollage économique de la région de Sédhiou.

Dans cette dynamique, l’Administratrice du FONGIP, Madame Thérèse Faye Diouf en dégageant une enveloppe de plus 650 millions FCFA, dans le cadre de la garantie des PME et du refinancement des mutuelles crée ainsi 560 emplois pour les jeunes de Sédhiou. De même que le Ministre de la Femme de la Famille et de la Protection des Enfants, Madame Fatou Diane Gueye qui a inauguré un centre d’éveil pour les enfants, un centre de santé et une maison de la femme, a doté des matériels d’allègement aux associations et groupements de femmes. Enfin, elle a remis une enveloppe d’un montant de 500 millions FCFA, ce qui s’inscrit en parfaite ligne droite avec la Vision de son Excellence.

Les Femmes Cadres remercient son Excellence le Président Macky Sall de l’entrée en vigueur, tant attendue de la mesure de baisse des prix du loyer des locaux à usage d’habitation, effective depuis le 1er mars 2023. Seront mises en place une vaste campagne de sensibilisation et de contrôle afin de faire respecter cette mesure par la Commission Nationale de Régulation du Loyer des baux à usage d’habitation (CONAREL). Les baisses sont de l’ordre de 5 à 15%, selon la tranche de loyer. Elles félicitent son Excellence pour cette innovation majeure qui améliorera les conditions de vie et de pouvoir d’achat des Sénégalais.