Taxation du mobile money : un risque de 30 000 emplois perdus

L’Union des Distributeurs et Prestataires du Sénégal (UDPS) dit avoir accueilli avec étonnement les informations largement diffusées sur un éventuel projet de taxation du mobile money. L’organisation a rapidement pris position par voie de communiqué pour alerter sur les conséquences économiques et sociales qu’une telle mesure pourrait entraîner.

« Après avoir pris connaissance de cette information, nous avons évalué le schéma de taxation proposé. À ce titre, nous portons à la connaissance des autorités gouvernementales du risque de cette mesure sur le réseau de distribution », a indiqué l’UDPS.

Dans son analyse, l’Union met en avant le caractère fragile de l’équilibre économique des agents. Elle précise que : « la taxe sur l’argent mobile augmente les coûts de transaction, ce qui peut réduire la demande de services d’argent mobile et, par conséquent, le nombre de transactions. Les taxes peuvent affecter la viabilité de l’activité d’un agent, en particulier pour les agents confrontés à des coûts d’exploitation élevés et percevant des commissions à peine supérieures à leur seuil de rentabilité ».

Selon l’association, un tel dispositif risquerait d’entraîner une baisse généralisée de l’activité, avec des effets en cascade sur tout le réseau. « Dans ce cas, ils ont besoin d’un plus grand nombre de transactions pour atteindre leur seuil de rentabilité. L’impact négatif de la taxe sur l’argent mobile peut être plus important dans les zones où la concurrence entre agents est forte. Au moins 30 000 emplois sont menacés si un seuil reste impossible à atteindre », alerte encore la note.

Ainsi, l’Union en appelle aux pouvoirs publics pour un cadre d’échanges plus large :« Nous appelons le gouvernement à convoquer des concertations élargies pour définir une fiscalité plus équitable ». Pour les membres de l’UDPS, le projet tel qu’il est envisagé « risque de devenir contre-productif ».

L’organisation avertit enfin que cette orientation fiscale pourrait ébranler les acquis d’un secteur qui a contribué depuis plusieurs années à l’inclusion financière. Elle considère que de tels choix « peuvent bouleverser tout le système financier que toute l’industrie a pu bâtir depuis des années ».