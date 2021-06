Taxes sur bouillons: Le député Théodore Monteil aux fourneaux

Le vote de projet de la Loi de finances rectificative a été hier l’occasion de débattre de plusieurs points qui secouent actuellement la société sénégalaise. Dont, notamment, la taxe sur les bouillons alimentaires, ainsi que l’emploi des jeunes.

L’emploi des jeunes est une affaire sérieuse, dont la réussite doit passer par l’industrialisation. C’est l’avis de Mamadou Lamine Diallo. Le député invite le gouvernement à aller vers l’industrialisation. «On ne peut pas y échapper. Votre bricolage-là ne nous amène nulle part. On reçoit chaque année 200 mille demandes l’emploi», a soutenu hier le député de Tekki, lors de l’examen du projet de Loi de finances rectificative (Lfr) 2021. Cette Lfr s’explique en partie par les 450 milliards Cfa sur trois ans, que le chef de l’Etat veut consacrer à l’emploi des jeunes.

Par ailleurs, les bouillons culinaires se sont invités aussi au débat hier. Après avoir salué la taxe sur bouillons alimentaires, les députés Aïda Mbodj, Woré Sarr entre autres, ont déploré les dégâts qu’occasionne leur consommation sur la santé publique.

Mais le député-chimiste a défendu avec becs et ongles ces produits alimentaires. A en croire Chérif Théo­dore Monteil, le vinaigre est un puissant produit ainsi que le bicarbonate de soude, que nous utilisons dans nos mets. «50% de sel dans une tablette de 10g, 15% de glutamate monosodique, plus du sucre, de l’amidon, de la farine, des arômes et des épices d’ail, d’oignon, de poisson.

L’Oms recommande une consommation de 5g de sel par jour. Si vous utilisez deux bouillons alimentaires dans une marmite pour 5 personnes, vous ne leur donnez que 2g par jour. Ce qui est très loin en dessous de la norme Oms».

Le monosodium glutamate (Msg), poursuit-il, est naturellement présent dans de nombreux aliments. «Tomate, fromage, partout dans le monde, les gens ont consommé du glutamate de monosodique», rassure-t-il. Selon lui, dans l’histoire, les Asiatiques qui ont la plus grande longévité, sont les premiers consommateurs de glutamate monosodique.

D’après lui, aucune étude de santé publique, même embryonnaire n’a été faite sur l’impact des bouillons alimentaires sur la santé. Cependant, il reconnait que le sel favorise les maladies cardiovasculaires. «Mais tout le monde a un sac de sel dans sa cuisine, personne n’imagine mettre un sac de sel dans une marmite. Tout le monde a un sac de sucre dans sa cuisine, personne ne pense mettre 1 kg de sucre dans son café. C’est l’excès qui est nuisible», a fait savoir M. Monteil.

Par ailleurs, le consommateur étant la principale préoccupation de l’industrie du bouillon alimentaire, il s’interroge : «Est-ce que nous allons nous amuser à tuer celui qui nous donne de l’argent».

En réponse, le ministre des Finances et du budget indiquera que la taxe sur les bouillons alimentaires devra être supportée par les consommateurs. «Certes, elle pourrait avoir des incidences sur la consommation, mais objectivement elle ne peut impacter le business-plan des entreprises. Il est vrai que les gens pensent que ce sont des produits nocifs, mais le gouvernement travaillera à donner plus d‘information sur cette question», a rassuré Abdoulaye Daouda Diallo.

La tournée économique que le chef de l’Etat vient de boucler dans le nord a été aussi dénigrée par l’opposition parlementaire. Si d’aucuns parlent de tournée politique, Serigne Chei­kh Mbacké lui, parle de tournée de propagation du Covid-19. Le député du parti démocratique sénégalais (Pds) en veut pour preuve l’augmentation des cas de Covid, qui sont passés à 180 les dernières 24 heures. Ce, poursuit-il, au mo­ment où tous les prix des produits de tout genre sont en hausse.