Tensions Politiques: Jammi Sénégal en croisade contre les politiciens « pyromanes »

En journée de réflexion et de partage, le Collectif des Rappeurs pour la Paix et la Stabilité du Sénégal, Jammi Sénégal, est en mission de sensibilisation. La tension politique qui secoue le pays lui est un prétexte pour indexer la tête de liste de la coalition de l’opposition, Ousmane Sonko qui “cherche à déstabiliser le pays”.

« Ce collectif pour la paix et la stabilité du Sénégal n’est rien d’autre qu’une association, un regroupement de plusieurs démembrements à la fois artistique, culturel, avec des jeunes conscients qui, aujourd’hui, se battent pour la paix au Sénégal », a fait savoir Red Black, en marge d’une table ronde d’échanges sur la tension préélectorale qui prévaut au Sénégal en direction des Législatives.

A ce propos, les jeunes sont appelés à faire montre de responsabilité, et à être conscients que l’avenir du pays dépend d’eux. « Nous devons prendre rendez-vous avec l’histoire, car chaque génération a une mission qu’elle remplit ou trahit», poursuivra le porte-parole du jour, Red Black qui, ainsi, convoque Franz Fanon, pour inciter les jeunes à la responsabilité et au combat pour la paix et le développement du pays et à ne pas accepter que “des bande de malfaiteurs qui s’attaquent aux biens publics”. Estimant cela indigne d’un patriote, de quelqu’un qui aime son pays, Red Black lie ces gens au terrorisme dangereux pour le pays.

Rester debout, être uni, ne pas accepter que des personnes mal intentionnées sèment le chaos dans ce Sénégal à nous légué est la mission à laquelle s’assigne ledit collectif.

