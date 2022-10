Thiaroye: La mosquée de Nietty Mbar cambriolée, l’argent de la caisse emportés

Les cas de vols ne situent pas maintenant que dans les maisons, les lieux de culte sont aussi pris d’assaut par les malfaiteurs. Une mosquée située dans la banlieue précisément au quartier « Nietty Mbar » a été dévalisée par des malfaiteurs. Plusieurs objets ont été emportés et une somme d’argent.

Ce samedi, aucuns fidèles musulmans du quartier Nietty Mbar à Thiaroye n’ont pas effectué la prière de l’aube. Pour cause, le lieu de culte a été cambriolé. Selon la source, le voleur se serait précipité à l’intérieur et remarque un grand désordre témoigne l’imam Ibrahima Diané, qui explique avoir ouvert la mosquée aux aurores et remarque ce jour-là que les portes étaient béantes.

Le journal relate que les tapis étaient jetés çà et là et des objets renversés. Des bouteilles de parfum, une vingtaine d’exemplaires du Coran, quatre ventilateurs, des rideaux et l’argent de la caisse de la mosquée qui s’élevait à 150 000 francs CFA ont été emportés.

Le même témoin ajoute : «Après leur forfait, la bande aurait sûrement utilisé les fenêtres du dôme pour sortir puis disparaître dans la nature.» Le journal a aussi renseigné que la police de Thiaroye a ouvert une enquête.