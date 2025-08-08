Thiès : La mineure de 15 ans poignarde à mort son prédateur sexuel

Partager Facebook

Une adolescente de 15 ans a poignardé à mort un homme de 30 ans à Thiès, dans le quartier de Diakhao, le 7 août dernier. L’homme aurait harcelé sexuellement la jeune fille pendant des mois, la contraignant à des rapports sexuels en utilisant des images intimes d’elle.

Selon les informations recueillies, la victime, une collégienne, aurait cédé à trois reprises aux exigences de son agresseur, un maçon, par crainte que ses photos intimes ne soient diffusées. Une nouvelle tentative de chantage aurait conduit au drame. Des situations de chantage similaires ont été rapportées par le passé, soulignant la vulnérabilité des victimes face à ce type de pression.

Après avoir poignardé l’homme, l’adolescente a pris la fuite avant d’être interpellée quelques heures plus tard par les forces de l’ordre. Lors de son audition au commissariat central de Thiès, elle aurait reconnu les faits. L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de ce drame qui a bouleversé la communauté de Diakhao. La jeune fille est actuellement placée en garde à vue. « Le quartier Diakhao de Thiès a été le théâtre d’un drame choquant », rapporte Kawtef.