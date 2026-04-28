Tivaouane : La 57e journée d’Ahmadou Mbaye Maodo célébrée ce 2 mai

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El Hadj Mansour Khalife de Ahmadou Mbaye Maodo et toute la famille se commémore du rappel à Dieu Ahmadou Mbaye Maodo.

Sous la bénédiction de Serigne Babacar Sy Mansour, Khalife général des Tidianes, de Serigne Maodo Sy Dabakh et de toute la famille de Seydi Hadj Malick Sy RTA, la 57e journée « Ahmadou Mbaye Maodo », père de El Hadj Mansour Mbaye seront célébrées ce 2 mai à Tivaouane.

A l’occasion, El Haj Mansour Mbaye organise une grande cérémonie de prières dédiée à son défunt père Ahmadou Mbaye Maodo qui a consacré́ toute sa vie au service du vénéré́ Seydil Hadj Malick Sy. Cet événement sera béni sous la guidance de Serigne Babacar Sy Mansour, Khalife général des Tidianes, de Serigne Maodo Sy Dabakh, ainsi que de toute la famille de Seydi Hadj Malick Sy RTA.

Ainsi, la ville de Tivaouane, cœur de la Tidiania, deviendra le point de convergence de toutes les confréries du Sénégal, Et Touba ne sera pas en reste dès lors que notre Hadj Mansour Mbaye national a reçu la bénédiction du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké́, et comme invitée d’honneur, Sokhna Bally Mountakha Mbacké.

Outre la marraine, Adjaratou Ndèla Wade, cette journée est placée sous le haut parrainage de Monsieur Papa Racine SY.