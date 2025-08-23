Uploader By Gse7en
Touba patauge dans les eaux

23 août 2025 Rewmi.com

Les fortes pluies qui s’abattent depuis plusieurs jours sur Touba plongent la cité religieuse dans les eaux. Maisons inondées, équipements détruits, cheptel décimé (…), les dégâts sont considérables, selon Serigne Abdou Fatah Gueye, vice-président de Touba Ca Kanam, interrogé par L’Observateur. « La quasi-totalité des quartiers de Touba est touchée », alerte-t-il, citant comme exemple Keur Niang, Guiranène, Firdawsi, Sétou, Darou Miname et Darou Khoudoss.

L’insuffisance du réseau d’assainissement aggrave la stagnation des eaux, faisant planer de sérieux risques sanitaires pour les populations.
Face à la catastrophe, l’association a rouvert le centre d’accueil « Keur Wallu », qui héberge déjà des familles sinistrées. Le site, doté de commodités de base, fonctionne grâce à la solidarité locale, avec l’appui ponctuel des autorités civiles et militaires.


« La population a besoin d’aide », insiste Serigne Abdou Fatah Gueye, appelant l’État à renforcer les dispositifs d’évacuation avec plus de motopompes et de moyens humains. Il invite également les propriétaires de maisons inoccupées à les mettre à disposition des sinistrés, alors que l’hivernage est loin d’être terminé.

