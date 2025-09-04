Touba : Une attaque armée fait plusieurs blessés

Partager Facebook

Une attaque à mains armées a plongé la ville sainte de Touba dans l’effroi dans la nuit du 1er septembre. Neuf individus, lourdement armés de fusils et de machettes, ont pris pour cible le domicile d’un commerçant à Darou Tanzil.

Les proches de la victime, réveillés dans la brutalité, ont été molestés. Certains, grièvement touchés, ont dû être évacués en urgence vers l’hôpital.

Toujours d’après L’Observateur, l’attaque a viré à l’affrontement. Dans la confusion, l’un des malfaiteurs a été atteint d’un coup de machette.