Trafic de drogue dure à Comico : 5 arrestations dont la Tik-Tokeuse Imane Traoré

Le commissariat d’arrondissement de Yeumbeul-Comico, sous le commandement du commissaire Ousmane Diop, a démantelé un réseau de trafic de drogue dure. L’opération policière menée dans la nuit d’hier a permis d’interpeller cinq suspects en possession de pierres de crack selon des informations exclusives de Seneweb.

Exploitant un renseignement, les limiers de la brigade de recherches de Comico ont infiltré l’entourage du cerveau de la bande, Ismaïla alias « Iss », domicilié à Golf.

Un agent infiltré s’est rendu dans un appartement où vivaient la célèbre Tiktokeuse Imane Traoré et sa copine Dieynaba alias « Diéba ». Un homme a également été retrouvé sur place. Imane avait quelques grammes de crack dans son appartement. L’agent infiltré leur aurait alors proposé de passer une commande.

C’est dans ces circonstances que le trafiquant Iss et le livreur Pape Moussa ont été interpellés par les policiers, en possession de pierres de crack selon des sources de Seneweb.

Les cinq suspects ont été placés en garde à vue après avis du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye. L’enquête sur cette saisie de drogue pourrait être orientée vers une affaire liée à l’orientation sexuelle.´

Auteur: Mor Mbaye CISSÉ