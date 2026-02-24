Trafic de faux bulletins : une étudiant et un surveillanr tombent

Partager Facebook

Un réseau de faussaires a été démantelé, le 22 février dernier, par les éléments du commissariat de Grand-Yoff. C’est la police elle-même qui donne l’information. La bande est composée de deux professeurs, un surveillant général et un étudiant. Quatre individus poursuivis pour des faits d’association de malfaiteurs, usurpations de fonction, faux et usage de faux dans les documents publics et privés et complicité de ces chefs. Le commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a d’abord procédé à l’interpellation de l’étudiant et du professeur d’Education physique et sportive (Eps) pour production de faux bulletins. Poursuivant leurs investigations, les éléments enquêteurs ont réussi à démanteler le réseau. Ils ont découvert des transactions avec une dame qui vit aux Etats-Unis qui souhaitait obtenir des bulletins de notes ainsi qu’un diplôme de Baccalauréat, moyennant 500.000 francs. Elle leur a expliqué qu’elle a voulu postuler à un concours. Selon toujours la police, la confection de ces documents a nécessité la participation d’un surveillant général ainsi que d’un autre professeur basés entre Golf et les Parcelles Assainies. Interpellé le professeur a reconnu, selon les limiers, avoir produit de faux diplômes pour des montants variant entre 50.000 francs et 500.000 francs. Quant au surveillant général, il admet avoir confectionné de faux bulletins, prétextant vouloir « aider » les élèves en difficulté. Leur sort est désormais entre les mains de dame justice.