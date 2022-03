Transformation des produits locaux: Un marché qui s’étend

Au cours des dernières décennies, la transformation des produits locaux en jus, céréales s’est bien développée. Les initiatives font foison.

Le développement de l’horticulture au cours de ces dernières années est une parfaite illustration de la vitalité du secteur agricole au Sénégal. Delphine, agent d’une entreprise agroalimentaire, ne dit pas le contraire. Avec l’augmentation des productions, il s’est intéressé à la transformation des produits en jus. « Nous transformons les produits cultivés sur place en jus bio et des confitures. Sur les étiquettes, on indique la date de fabrication », précise-t-il.

Le mois de Ramadan, période de grande consommation, constitue une traite pour eux. « Pendant le mois de ramadan, les gens viennent acheter de plus en plus. C’est une période charnière. Les clients viennent en masse et nous en profitons pour faire des réductions. Le litre de jus est vendu à 1000 Fcfa », ajoute Delphine. Selon lui, les entreprises de transformation offrent de plus en plus de produits de qualité pour l’exportation. « L’offre est diversifiée, des produits industriels à base d’arachide et de fruits aux produits du terroir à base de mil, bissap, gingembre par exemple. Nos atouts sont l’innovation, la personnalisation et la vision complète de la transformation des jus bio », se réjouit l’acteur économique. Kiné Touré est responsable du GIE “Kandam de Benténié “sur la route de Mbour. Elle et ses camarades sont dans la transformation depuis trois ans. « L’entreprise a été créée il y a trois ans.

On transforme en jus, les céréales comme le jus de Moringa, le Nana, le Gingembre, le corossol », explique Kiné. « Il y a des produits qui durent un an et au-delà. On amène les produits au laboratoire pour voir s’il y a du microbe, et pour tout produit que l’on consomme, on voit comment s’y entretenir sainement. Pour le moment, on vend peu, mais durant le mois de ramadan, on reçoit plus de commandes du côté de la céréale», souligne-t-elle.

Ainsi pour développer davantage l’activité, elle sollicite l’appui du Conseil sénégalais des chargeurs. « Nous sollicitons un appui pour développer davantage l’activité. Les bénéfices, nous les distribuons aux membres du Gie pour qu’elles puissent travailler », suggère Kiné. Edith Diouf est agent commercial à la Sen- Alim, une société sénégalaise qui commercialise des matières premières et des additifs, tels que le colorant, l’arôme, l’amidon modifié. Ainsi, elle contribue au développement du secteur de la transformation des fruits et légumes. « On utilise ces colorants sans danger, pour le jus (mangue, orange, cocktail). On ne vend que les matières premières. La modernisation en cours contribuera à l’amélioration du niveau de production afin de contribuer au développement de l’exportation », estime Edith.

DJANGA DIA