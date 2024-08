Transport ferroviaire : Deux conventions conclues entre le Maroc et le Sénégal

Partager Facebook

Deux (2) contrats dans le secteur du Transport ferroviaire ont été paraphés par le Sénégal et le Maroc ce jeudi à Rabat. Il s’agit de deux conventions cadres pour le développement de la coopération dans le domaine du transport, d’après les informations fournies par l’Agence marocaine de presse (MAP).

La Société nationale de gestion du patrimoine du train Express régional du Sénégal (SENTER-SA) a signé une première convention avec l’Office national des chemins de fer (ONCF) et une seconde avec l’Institut de formation ferroviaire (IFF). Ces accords de coopération interviennent après la tenue d’une réunion (27 au 29 août) entre le ministre des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens, Malick Ndiaye et Mohammed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique du Maroc.

Lors de cette visite officielle, la délégation sénégalaise s’est déplacée successivement à Tanger, Fès et Rabat pour s’enquérir de l’expérience marocaine dans le domaine de la maintenance des Trains à grande vitesse (TGV) et de l’industrie ferroviaire. M. Ndiaye et Abdeljalil ont exprimé leur volonté commune ‘’de renforcer davantage les liens de coopération bilatérale notamment dans le secteur ferroviaire’’, indique la même source.

Selon l’Agence marocaine de presse (MAP), les deux parties veulent explorer les opportunités de renforcer de la coopération dans les domaines de la maintenance ferroviaire, du transport routier et aérien.

Le Sénégal et le Maroc comptent aussi collaborer en vue de promouvoir les conditions de la sécurité routière.

Ils se sont engagés à ‘’renforcer la coopération dans les secteurs du transport, à travers la finalisation des projets d’accords en cours et la mise en place d’une équipe de travail pluridisciplinaire, pour l’élaboration d’un plan d’action visant à mettre en œuvre les conventions signées, et à veiller au déploiement des recommandations de cette rencontre’’. Il a été convenu de consolider le réseautage et la communication entre les deux parties en vue d’atteindre un niveau supérieur de coopération, notamment dans le domaine ferroviaire, a fait savoir Abdeljalil lors d’une déclaration de presse.

Cette visite au Royaume chérifien a été enrichissante pour la délégation sénégalaise qui a constaté de visu les réalisations “qualitatives” en matière de mobilité urbaine et interurbaine, notamment dans le domaine ferroviaire, a assuré Malick Ndiaye. Mohammed Abdeljalil a adressé une invitation au ministre sénégalais pour participer à la 4ème Conférence mondiale de la sécurité routière, qui se tiendra à Marrakech en février 2025.