Turquie : le footballeur sénégalais Alassane Ndao libéré

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Le Ministère de la Jeunesse et des Sports informe l’opinion publique nationale et internationale de la libération du footballeur sénégalais Alassane Ndao, intervenue le 24 mars 2026. A travers un communiqué, la tutelle a rappelé que , le joueur évoluant au sein du club turc de première division, Konyaspor, avait été arrêté le 8 décembre 2025, avant d’être placé en détention provisoire dans le cadre d’une affaire liée à des paris sportifs illégaux.

Le mandat de libération a été délivré par la 3ème Cour d’assises d’Istanbul, mettant ainsi fin à sa période de détention lit-on.

Le Ministère salue les diligences entreprises par les autorités diplomatiques sénégalaises en Turquie, notamment Son Excellence Dr Moustapha Sokhna Diop, Ambassadeur du Sénégal en Turquie, qui a porté l’information à l’attention du Ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur S.E.M Cheikh Niang, lequel en a informé Madame Khady Diène Gaye, Ministre de la Jeunesse et des Sports.

Le Ministère se réjouit de cette issue favorable et réaffirme son engagement à veiller à la protection et à l’accompagnement des sportifs sénégalais évoluant à l’étranger.