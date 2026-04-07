Turquie : le footballeur sénégalais Alassane Ndao libéré

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports informe l’opinion publique nationale et internationale de la libération du footballeur sénégalais Alassane Ndao, intervenue le 24 mars 2026. A travers un communiqué, la tutelle a rappelé que , le joueur évoluant au sein du club turc de première division, Konyaspor, avait été arrêté le 8 décembre 2025, avant d’être placé en détention provisoire dans le cadre d’une affaire liée à des paris sportifs illégaux.
Le mandat de libération a été délivré par la 3ème Cour d’assises d’Istanbul, mettant ainsi fin à sa période de détention lit-on.
Le Ministère salue les diligences entreprises par les autorités diplomatiques sénégalaises en Turquie, notamment Son Excellence Dr Moustapha Sokhna Diop, Ambassadeur du Sénégal en Turquie, qui a porté l’information à l’attention du Ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur S.E.M Cheikh Niang, lequel en a informé Madame Khady Diène Gaye, Ministre de la Jeunesse et des Sports.
Le Ministère se réjouit de cette issue favorable et réaffirme son engagement à veiller à la protection et à l’accompagnement des sportifs sénégalais évoluant à l’étranger.