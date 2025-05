Un célèbre marabout arrêté pour trafic de visa

Partager Facebook

D’après L’Observateur, qui donne l’information, l’interpellation, restée discrète jusqu’ici, remonte à deux mois et a été menée par la police de Zac Mbao. Elle fait suite à une plainte de plusieurs victimes, dupées dans un dossier de faux visas pour le Canada, souffle le quotidien du Groupe futures médias (Gfm).La même source avance que parmi les plaignants figurent les nommés M. Faye et F. Lô. Ils accusent Prince Mbacké de leur avoir soutiré environ 12 millions de francs Cfa avec la promesse de les aider à obtenir des visas. Après avoir encaissé l’argent et récupéré leurs passeports, il leur aurait remis de faux documents. La supercherie est découverte à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass, lorsqu’ils tentent d’embarquer.Injoignable pendant plusieurs semaines, le marabout a finalement été piégé par ses victimes, se faisant passer pour de nouveaux clients. Arrêté lors d’un rendez-vous à Zac Mbao, il a été placé en garde à vue, puis déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye, détaille le journal. L’Observateur signale que le mis en cause a comparu mercredi dernier pour médiation pénale en présence de cinq plaignants. Son procès est prévu devant le tribunal correctionnel pour des faits d’escroquerie aggravée, complète le titre de Gfm.