Un chauffeur Yango condamné pour…

Pape Alé F., chauffeur de la plateforme Yango, a écopé d’un mois de prison avec sursis et d’une amende de 50.000 francs. Poursuivi pour violence et voie de fait sur agent, délit de fuite, refus d’obtempérer et mise en danger de la vie d’autrui, le prévenu a finalement été relaxé de ces charges, à l’exception du refus d’obtempérer.

Stationnement interdit, prise de passagers en zone non autorisée, puis refus d’obéir à un agent de police qui tentait de l’interpeller. Tels sont les méfaits qui ont valu au chauffeur Pape Alé F. des poursuites judiciaires. Placé sous mandat de dépôt le 1er avril dernier, le prévenu a été jugé par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Né en 1984, le prévenu a expliqué qu’il exerce comme chauffeur de la plateforme Yango. Mais, il ne dispose pas de licence. Pour ce motif, il est interpellé tous les jours par les forces de l’ordre, dont un agent en service au commissariat des Parcelles Assainies. « Tous les jours, je suis obligé de payer 2.000 francs. N’ayant pas cette somme, j’ai refusé de m’arrêter le jour des faits. Mais, je n’ai pas foncé sur le policier. C’est l’agent qui s’est agrippé à la malle du véhicule. Je ne l’ai même pas vu », a-t-il avancé. Selon le substitut du procureur, le comparant a percuté l’agent ainsi qu’un motocycliste, avant de prendre la fuite. Il a ainsi requis deux mois de prison ferme, 200.000 francs d’amende et six mois de suspension de permis. Me Takha Cissé, l’avocat du prévenu, a souligné que son client n’avait pas volontairement foncé sur le policier. Il a également contesté l’existence de blessures, affirmant n’en avoir constaté aucune lors de son passage au commissariat des Parcelles Assainies. Me Danfa, un autre conseil de la défense, a remis en cause la qualification du délit de fuite, arguant qu’en l’absence d’accident, cette infraction ne pouvait être retenue. Toutefois, il a reconnu la faute de son client concernant le refus d’obtempérer, présentant des excuses pour cet acte. Après délibéré, le tribunal a relaxé Pape Alé des charges de violences, délit de fuite et mise en danger de la vie d’autrui, faute de preuves suffisantes. En revanche, il a été reconnu coupable de refus d’obtempérer, lui valant une peine d’un mois avec sursis et une amende de 50.000 francs. Aussi, le juge a ordonné la restitution du permis de conduire.