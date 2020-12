UN DIRECTEUR DE PUBLICATION ARRETÉ POUR AVOIR POMPÉ 350 MILLIONS DES COMPTES DE FREE MOBILE

Des hackers ont pris le contrôle des comptes de FREE MOBILE domiciliés à Ecobank. P. D. Kébé, 30 ans, entrepreneur en multimédia, ex directeur de publication d’un site d’information, qui était dans le coup, a été arrêté. Résidant à Yeumbeul, il a été déféré hier jeudi au parquet par la Dic. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures privée de banque, piratage informatique… Le cerveau et ses deux complices sont activement recherchés par les limiers. Des virements ont été faits au profit de 14 bénéficiaires. P. D. Kébé, 30 ans et domicilié à Yeumbeul aurait reçu 97 millions des 358 millions Fcfa détournés. Face aux enquêteurs, il a reconnu les faits avant de confier qu’il a été approché par le cerveau « Adou Fresh » pour participer à l’opération de piratage du système informatique de Free.