Un électricien abuse sexuellement de sa cousine déficiente mentale

Depuis, hier mercredi, O.K, un électricien domicilié à Saly Carrefour, croupit à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour. Le jeune homme de 25 ans qui avait pris la fuite depuis le jour de la fête de Korité, est poursuivi pour viol sur sa cousine C.K, une femme de 36 ans qui souffre de troubles psychiques.

Le jour de la fête de Korité, relate L’OBS, C.K, une femme de 36 ans, souffrant de troubles intellectuelles, est envoyée par sa mère au domicile de sa tante pour lui apporter le repas de la fête. Mais, arrivée sur place, C.K qui ne trouve pas la maîtresse des lieux, est accueillie par son cousin O.K. Ainsi, après avoir récupérer le bol des mains de la jeune fille, l’électricien qui est seul dans leur maison au moment des faits, propose une pièce de 500 FCfa à sa cousine, afin de l’inciter à entrer dans sa chambre. Une invitation du jeune homme que la déficiente mentale va catégoriquement refuser. Et devant la décision de sa cousine qui reste campée sur sa position, O.K pousse le bouchon plus loin. Il aurait alors traîné de force la victime dans sa chambre, avant de la contraindre à des rapports sexuels. Une fois son désir satisfait, l’électricien libère la fille. Cependant, conscient de la gravité de son acte et des conséquences désastreuses qui peuvent en découler, il prend la tangente et disparaît complément de toute la zone de Mbour. A son retour à la demeure familiale, C.K. est en pleurs et se plaint d’intenses douleurs abdominales. Sa robe présente également des tâches de sang. Ce qui ne manque pas d’attirer l’attention de sa maman. Sans tarder, la dame qui se dit très surprise du comportement de son neveu face à l’état de santé de la victime, conduit celle-ci auprès du gynécologue de l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour. Ce dernier renseigne, dans ses conclusions, d’une défloraison ainsi que d’une perte hyménale récente chez la jeune fille de 36 ans. Munie de son dossier médical, la famille de C.K. qui a aussi présenté aux forces de l’ordre du commissariat urbain de la police de Saly Portudal des documents administratifs attestant la déficience de la santé mentale de la fille, dépose une plainte contre son bourreau, en cavale.

Lundi dernier, le mis en cause qui pensait que cette histoire de viol commis sur sa cousine est déjà rangée aux oubliettes, débarque sur la Petite-Côte. Mais, sa présence au domicile familial est vite signalée aux policiers qui l’appréhendent le même jour. Face aux enquêteurs, l’électricien O.K. reconnaît sans détour les accusations portées sur sa personne par sa victime. Mais, il s’empresse de se confondre en excuses, car il soutient avoir profondément regretté son acte. Au terme de sa durée légale de garde à vue, le présumé violeur a été déféré ce mercredi au parquet de Mbour où un mandat de dépôt lui a été décerné.