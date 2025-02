Un Jakartaman sauvagement poignardé par un redoutable gang à moto

Partager Facebook

Les redoutables agresseurs opérant en bande organisée à bord de moto au petit matin dans les labyrinthes des quartiers de la banlieue dakaroise sévissent à nouveau dans le sang. Après la foudroyante attaque à la machette par deux camarades de gang contre un employé du Port autonome de Dakar à Boune/Furno Jambar (voir édition du vendredi dernier), un jeune conducteur de moto de type Jakarta a été la cible d’un groupe de sept (7) malfaiteurs répartis à bord de deux engins à deux roues, dont un de type Jakarta.

Les sept gangsters opèrent à bord de deux motos

Lundi dernier, vers les coups de 6h15min, les deux gangs à moto déboulent d’une ruelle de Diamaguène et passent par les abords du bassin de rétention des eaux usées de la localité. Quatre des sept malfaiteurs se trouvent sur une moto alors que les trois autres à bord du second engin à deux roues. Ils roulent à vive allure dans les dédales, interceptent parfois des passants dans la rue et les détroussent sous la contrainte de leurs armes blanches. Ils reprennent ensuite leur chemin tout en brandissant leurs couteaux et coupe-coupe et se fondent dans la nature. Abandonnant leurs proies dans un piteux état sur les lieux.

Ils tentent d’arracher le Jakarta du garçon qui résiste

Arrivés à quelques jets de pierres de l’arrêt des cars de transport en commun dit Nestlé, les brigands tombent dans la rue sur deux individus, dont un Jakartaman, et les attaquent. De manière simultanée, ils se jettent sur ces derniers et exhibent leurs armes blanches. Pendant que l’un des gangs se met à déplumer le jeune homme, le second groupe s’emploie à arracher la moto au Jakartaman. Celui-ci s’agrippe de toutes ses forces au guidon de son engin et organise une résistance.

Un des brigands assène des coups de couteau au Jakartaman

Furieux, un des malfrats poignarde sauvagement le jeune Jakartaman au niveau du flanc gauche. Le jeune homme refuse de lâcher prise et appelle au secours. Sachant qu’il a affaire à un dur à cuire, le gangster revient à la charge et l’atteint encore au même endroit. Sans succès. Ses camarades de gang redoutent des représailles sous forme d’une expédition punitive du voisinage, sautent en catastrophe sur leurs motos, démarrent en trombe et disparaissent dans la nature. «Ils ont d’abord attaqué un passant avant de tomber à bras raccourcis sur le jeune conducteur de moto Jakarta. Face au refus catégorique de celui-ci de leur céder sa moto, ils l’ont sauvagement poignardé à deux reprises au niveau du flanc gauche», déclare un témoin oculaire de l’agression au couteau.

Les malfaiteurs ciblent les lève-tôt

Des habitants déplorent la récurrence des agressions physiques suivie de vol à main armée dans le quartier. «Ils (les malfaiteurs) en sont à leur énième coup. Ils utilisent le même modus operandi contre les gens. Ils guettent les premières heures de la matinée pour frapper. Ils ciblent les gens qui se lèvent tôt le matin pour vaquer à leurs occupations ; aller accomplir la prière de l’aube à la mosquée du coin ou aller à l’arrêt cars pour prendre un véhicule puis se rendre au boulot ou à l’école. Ils opèrent tout le temps en bande organisée à bord de moto», pestent les habitants. Nos interlocuteurs sollicitent l’intervention des autorités et soupçonnent les auteurs des raids d’agresseurs de venir de quartiers lointains. «Ils n’opèrent jamais dans un quartier où ils habitent où ils peuvent être identifiés. Ils viennent de localités lointaines par rapport à leurs lieux d’habitation. Ils opèrent ensuite entre 5h30mn et 6h30mn du matin», disent-ils.

Densification du dispositif sécuritaire pour combattre la délinquance

Une enquête préliminaire a été ouverte par la police locale. Une chasse à l’homme a été lancée contre les auteurs des agressions. Des opérations de sécurisation avec une densification du maillage sécuritaire auraient été engagées dans le but de traquer les bandes armées jusque dans leurs derniers retranchements.

Les ECHOS