Un mort et un disparu parmi les ‘’forces spéciales’’ : Un bilan déjà lourd

François Macabou a perdu la vie ce mercredi dans la soirée. Admis à l’Hôpital Principal alors qu’il était entre les mains des forces de l’ordre, celui que l’on disait appartenir à un commando appelé ‘’Forces spéciales’’ et dont certains de ses membres sont déjà arrêtés, a rendu l’âme dans des circonstances encore obscures qui exigent que toute la lumière soit faite sur cette affaire.

Discret et calme, l’homme était connu pour sa générosité, son sens de l’humain que ses voisins de Grand-Yoff et de Dieppeul et notamment du Sud où il est originaire, approuvaient.

Ayant servi dans la sécurité du Ministre d’Etat Cheikh Tidiane Gadio, l’homme s’est davantage fait désirer ces derniers temps préférant mener une vie effacée.

Ses parents, amis et simples connaissances sont affligés par une telle nouvelle. Surtout que certaines sources parlent de ‘’tortures’’ sans mettre de gants. Aujourd’hui, la Police se trouve dans l’obligation de s’expliquer sur cette mort en donnant sa version de ce qui s’est passé car certains sénégalais n’hésitent pas à l’indexer publiquement.

D’ailleurs, certains leaders des organisations des droits de l’homme comme Gassama et Birahim Seck interpellent les autorités sur la nécessité de procéder à une autopsie et à une enquête indépendantes pour faire la lumière sur toute cette affaire.

Quelques jours auparavant, on nous annonçait la disparition d’un autre membre de cette ‘’Force spéciale’’ en la personne de Pape Mamadou Seck. Il serait évadé du Pavillon spécial de l’Hôpital Le Dantec où il était en traitement pour une insuffisance rénale sévère qui nécessite des séances de dialyse, selon certains.

Le Directeur de l’administration pénitentiaire s’en est expliqué hier, ce qui est une bonne chose. Mais, sa sortie n’a pas, pour autant, dissipé les interrogations sur la disparition de ce malade qui a besoin d’une assistance médicale. Sur les réseaux sociaux, les scénarios les plus fous sont avancés. On parle d’une mort qui serait dissimulée d’autant plus que sa famille avait reçu une fausse alerte à ce propos, des informations faisant état de son décès avant d’être démenties.

Un mort et une disparition qui suscitent beaucoup de commentaires, des suspicions, des interrogations et des mis en garde.

Dans les rangs de Pastef, l’adjoint au Maire de Dakar et responsable au niveau de cette formation politique n’a pas hésité à faire le lien avec leur structure et dénonce une forme de chasse aux sorcières surtout après l’arrestation d’une dame qui habite Sahm Notaire à Dakar, Amy Dia, dite Nadine.

Du côté des autorités judiciaires, le lien avec le parti Pastef n’est pas publiquement fait, mais cela coule de source. Les personnes en question étaient soupçonné de préparer des manifestations violentes et autres actes attentatoires à la sécurité publique ce 29 juin notamment après l’appel du Président du parti, Ousmane Sonko.

Ils tombent tous, alors, sous le coup de la loi sur le terrorisme de 2016. Et risquent des peines de prison assez sévères. Mais encore faudrait-il, de la part des poursuivants, notamment du Parquet, de démontrer leur culpabilité pas seulement à travers des actes préparatoires, mais de véritables actes perpétrés ou du moins un commencement d’exécution. L’intention criminelle ne suffisant pas.

L’autre obligation, c’est de faire toute la lumière sur la mort de Macabou et la disparition de Pape Mamadou Seck qui ne peut guère aller loin du fait de son état d’indigence.

Les sénégalais ont besoin de savoir que leur Police qu’ils apprécient bien du fait de son professionnalisme, déploie des moyens optimaux de criminalistiques modernes et ne verse guère dans des actes répréhensibles et rétrogrades d’enquête.

Car, le bilan commence à être lourd pour cette ‘’Force spéciale’’.

Assane Samb