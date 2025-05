Une dame tuée puis abandonnée dans la gare ferroviaire

Partager Facebook

Coumba D, alias Coumba Dally, a été prise au piège d’une horde de redoutables malfaiteurs. La commerçante a été sauvagement poignardée à mort, puis abandonnée dans l’enceinte de la gare ferroviaire de la bourgade de Guinguinéo.

La nuit du jeudi dernier fut horrible pour les habitants du département de Guinguinéo. Une dame âgée d’une cinquantaine d’années du nom de Coumba D, plus connue sous le nom de Coumba Dally, a été trouvée morte et baignant dans son sang dans l’enceinte de la gare ferroviaire.

C’est vers les coups de 2h du matin que les habitants de la localité ont été alertés de l’horreur ; il s’agit d’une découverte macabre qui a eu lieu à quelques encablures des vieux locaux de la gare ferroviaire en question et menaçant ruine. Le drame se serait produit dans un endroit peu fréquentable de la gare dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 mai dernier.

La thèse d’une agression mortelle au couteau privilégiée

Le corps sans vie de la jeune commerçante a été découvert, allongé sur le ventre à même le sol, dans un endroit désert et parsemé de touffes d’herbes sèches. Des traces et autres écoulements de sang restent encore visibles sur le sol au moment de la découverte macabre. D’où la thèse d’une agression mortelle privilégiée par l’écrasante majorité des habitants. Ces derniers croient dur comme fer que la pauvre dame aurait été prise dans l’embuscade d’une meute de brigands à l’affût dans les recoins sombres et criminogènes de la gare ferroviaire.

La commerçante prise au piège d’une bande de gangsters ?

Vendeuse de légumes et autres condiments de son état, Coumba Dally, revenait d’une course en empruntant les labyrinthes mal éclairés de l’enceinte de la gare ferroviaire lorsqu’elle a été brusquement prise pour cible par un gang de malfaiteurs embusqués. Lesquels se seraient jetés par surprise sur elle, avant de la dépouiller de ses biens matériels et autre argent. Par instinct de survie, la jeune femme aurait tenté d’organiser une résistance à ses assaillants, qui aurait vu rouge et usé avec une violence de leurs armes blanches contre celle-ci, histoire de la contraindre à se plier.

La tentative de viol avec étranglement rejetée

Les gangsters auraient sauvagement poignardé à mort la pauvre commerçante, avant de se fondre dans la nature à la faveur de l’obscurité ambiante dans la gare. D’autres habitants de la bourgade soutiennent mordicus la thèse du meurtre par étranglement. Ce qui du reste semble trop gros pour être vrai. D’autant que des traces de sang ont été trouvées sur la scène de crime ; du sang laissant penser à un ignoble meurtre consécutif à un ou des coups de couteau infligés à la jeune femme. La tentative de viol ayant tourné à une agression mortelle a été aussi balayée d’un revers de main.

L’enquête confiée à une unité d’élite, la police scientifique fouille la scène

Informés, des éléments de la brigade de gendarmerie de Guinguinéo ont effectué le déplacement sur les lieux et procédé aux traditionnelles constatations de faits. La police scientifique et technique a sacrifié au rituel de prélèvements de traces et d’indices. Aux dernières nouvelles, la brigade de recherches de gendarmerie de Kaolack, plus outillée en moyens techniques sophistiqués en matière d’enquête criminelle, aurait hérité de l’affaire aux relents d’une agression physique suivie de vol contre Coumba Dally, qui aurait mal tourné dans les buissons secs de la gare ferroviaire.