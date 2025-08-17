Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
67baac35cb4836f1be0ee731cbe1962d 1606028122

Une dimanche humide et nuageux

17 août 2025 Rewmi.com 2 Voir


Ce dimanche matin, le temps restera couvert sur la quasi-totalité du Sénégal, avec une humidité persistante et des nuages bas. Les régions du Centre (Kaffrine, Louga, Diourbel, Kaolack, Fatick, Thiès) et du Sud-Ouest (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda) seront les plus touchées par cette couverture nuageuse, qui pourrait même s’accompagner de quelques pluies fines vers la mi-journée, informe l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie ( Anacim).

Malgré cette grisaille matinale, les conditions météo restent favorables pour les activités extérieures. Les amateurs de football pourront profiter d’un temps idéal pour un match dominical, tandis que ceux qui prévoient de faire sécher leur linge n’auront pas à s’inquiéter d’averses soudaines.
L’Anacim invite toutefois la population à rester attentive aux prochaines mises à jour, notamment dans les zones où des précipitations légères sont attendues.

Tags

Vérifier aussi

Screenshot 20250812 234321 WhatsApp

Distribution de dons alimentaires: La Ligue Islamique Mondiale s’engage à Tivaouane Peulh 

La Ligue Islamique mondiale a procédé, ce mardi, à une remise de produits alimentaires destinée …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved