Une directrice générale envoyée en prison pour vol de 17 containers de fer…

Pour vol présumé de 17 containers de fer à béton d’une valeur de 190.000.000 de F Cfa, la société SMG Consulting a servi une citation directe à Bineta Sy, Directrice générale de la société MSC Sénégal, à qui elle réclame 1 milliard de dédommagement. L’affaire, évoquée mercredi 26 mars 2025 dernier devant le tribunal correctionnel de Dakar, a été renvoyée pour le 28 mai prochain.

Sur requête de la société MSG Consulting Sarl, Binta Sy, Directrice générale de la société Mediterranian Shipping Company dite MSC Sénégal des Hydrocarbures, a été traduite en justice. Ce sont des faits de faux et usage de faux, de vol avec usage de véhicule dans l’enceinte du port qu’on reproche à cette dernière. L’affaire a été appelée mercredi dernier, 26 mars 2025, devant le tribunal correctionnel de Dakar. Mais, elle a été renvoyée pour plaidoirie à la date du 28 mai prochain. En effet, MSG Consulting Sarl avait importé au Sénégal 17 containers de fer à béton de diamètre 8 par l’entremise de de la compagnie maritime MSC Sénégal chargée du transport et qui les a stockés en attente de les vendre sous douane aux opérateurs économiques intéressés. Après 3 mois, pour éviter de payer des frais de magasinage élevés, MSG Consulting Sarl a demandé à MSC Sénégal de lui envoyer une facture pour dédouaner les matériaux.

MSC réclame 1 milliard…

Mais, à sa grande surprise, MSC Sénégal l’a informé que les containers ont été frauduleusement enlevés sans vouloir donner le nom de la personne ou de l’entité qui en a pris possession, alors que le connaissement est au nom de SMG Consulting qui ne l’a ni endossé ni n’a donné procuration à un tiers pour permettre le dédouanement. SMG Consulting, à sa grande surprise, a constaté que les 17 containers ont été frauduleusement enlevés par la société MSC Sénégal, seule responsable connue à ce jour puisqu’elle en avait la garde. Sur ce, la plaignante lui impute des faits de faux et usage de faux et de vol de ces 17 containers de 20 pieds contenant 357.290 kilogrammes de fer à béton de diamètre 8 d’une valeur commerciale de 369.795 dollars soit environ 190.000.000 F Cfa. Pour le préjudice subi, dans la citation directe servie à la société MSC Sénégal, elle a réclamé la somme de 1 milliard de F Cfa. À part ce fait, elle demande que la dame Bineta Sy es-qualité soit reconnue coupable de faux et usage de faux et de vol. Par ailleurs, la requérante a demandé l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et fixer la contrainte par corps au maximum.