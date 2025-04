Une domestique tabasse sa colocataire qui n’a pas tiré la chasse d’eau

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Encore, un conflit de borne-fontaine qui a été réglé au tribunal. En effet, c’est pour une broutille que la domestique de 35 ans, Adam Senghor et sa colocataire, Amy Niang, se sont bagarrées.

C’est une banale histoire de « caca » qui est à l’origine de leur altercation dans le domicile qu’elles partagent aux Parcelles Assainies. Les faits ont eu lieu le 9 mars dernier vers 22h. Ce soir-là, Amy Niang qui revenait d’un dîner chez l’imam du quartier, exténuée, a plongé dans son lit puisque le lendemain matin, à 4h, elle devait se rendre au boulot. À peine dans les bras de Morphée, Adam Senghor, tambourine sur sa porte. D’un ton sec, elle lui demande si c’est elle qui avait souillé la chaise des toilettes sans tirer la chasse. Amy Niang lui confie n’avoir pas mis les pieds dans les toilettes communes ce jour-là. Pour que cette affaire ne tourne pas au vinaigre, elle referma simplement sa porte laissant la femme de ménage qui bouillonnait de colère. Hélas, cette dernière est restée figée là, continuant ainsi de toquer à sa porte tout en l’abreuvant d’injures. Elle rouvre sa porte et les choses dégénèrent. Ainsi, dit-elle, c’est la femme de ménage Adam Senghor qui l’a en premier attaquée physiquement. Elle l’a mordue dans le dos tout en la griffant. Finalement, Amy Niang s’est retrouvée avec 7 jours d’incapacité temporaire de travail.

Adam Senghor, interrogée, a parlé d’une bagarre réciproque à la barre du tribunal d’instance où elle a été jugée hier, lundi 7 avril 2025, pour des faits dd coups et blessures volontaires. « On s’est battu, oui, mais elle aussi m’a blessée. Je ne l’ai pas mordue, je l’ai juste griffée », a-t-elle avancé. Amy Niang a confié par ailleurs qu’elle est harcelée depuis 5 mois par Adam et les autres colocataires. Cette tension, selon elle, est liée à la gestion de l’électricité dans la maison. C’est à cause de ces problèmes, dit-elle, que son mari, actuellement en Europe, lui aurait conseillé de les éviter. Elle révèle même avoir installé un seau dans sa chambre pour faire ses besoins, afin d’éviter toute altercation. Finalement, la domestique, Adam Senghor a été reconnue coupable de coups et blessures volontaires puis condamnée à 3 mois de prison assortis du sursis et à payer la somme de 40.000 F Cfa de dédommagement à Amy Niang.