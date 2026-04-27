Union africaine : Madické Niang reprend du service

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L’Union africaine a envoyé Madické Niang en mission. Les Échos informe dans son édition de ce lundi que l’organisation continentale a en effet chargé l’ancien ministre des Affaires étrangères de conduire une mission d’évaluation des «besoins et des dispositifs préélectoraux de Sao Tomé-et-Principe, en vue de l’élection présidentielle prévue dans ce pays en juillet 2026».