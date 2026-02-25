Uploader By Gse7en
Université Iba Der Thiam de Thiès : La CAE décrète 48h de cessation des activités pédagogiques et une JST

25 février 2026 Rewmi.com

Dans un communiqué, la Conférence des Amicales d’Étudiants (CAE) de l’Université Iba Der Thiam de Thiès a annoncé une grève de 48 heures à partir de ce mercredi 25 février 2026, avec une Journée Sans Tickets (JST) prévue jeudi.

Les étudiants dénoncent l’attitude des autorités universitaires qui, selon eux, ne répondent pas à leurs revendications urgentes, notamment e paiement intégral des rappels de bourses, le rétablissement des modalités d’attribution des bourses jusqu’à une révision concertée et la réintégration des structures syndicales étudiantes.

La CAE, dirigée par Ben Momar Diouf, rejette toute tentative d’intimidation et rappelle que l’université est indivisible.  Enfin, la structure réaffirme sa détermination à défendre les intérêts des étudiants.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

