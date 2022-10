USA: Steve Bannon, l’ex ex-conseiller de Trump en prison

Une peine de six mois de prison a été requise lundi à l’encontre de l’ex-conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, qui a été reconnu coupable en juillet d’entrave à l’enquête sur l’assaut du Capitole.

Une peine de six mois de prison a été requise lundi à l’encontre de l’ex-conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, qui a été reconnu coupable en juillet d’entrave à l’enquête sur l’assaut du Capitole. A l’approche de l’échéance, les procureurs ont épinglé « la défiance, la mauvaise foi et le mépris » manifesté par Steve Bannon dès son assignation par la commission de la Chambre des représentants qui enquête sur l’attaque du 6 janvier 2021.

Pour avoir conservé cette attitude jusqu’au bout, « il devrait être condamné à 6 mois de prison – le maximum du barème des peines – et à une amende de 200.000 dollars », ajoutent-ils dans un document joint à la procédure. Steve Bannon est considéré comme l’un des artisans de la victoire de Donald Trump de 2016. Même après avoir été écarté de la Maison Blanche en août 2017, il était resté proche du président et avait échangé avec lui la veille de l’attaque contre le siège du Congrès. Pour connaître la nature de leurs discussions, la commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur le rôle de Donald Trump dans ce coup de force avait assigné Steve Bannon à témoigner et à produire des documents. Il avait refusé, invoquant le droit des présidents à garder certaines conversations secrètes, ce qui lui avait valu d’être inculpé d' »entrave » au travail du Congrès.

Lors de son procès devant un tribunal fédéral de Washington en juillet, il n’a produit aucun témoin et n’a pas pris la parole. Les jurés l’ont déclaré coupable après moins de trois heures de délibérations. Il est par ailleurs poursuivi pour fraude par la justice new-yorkaise dans le cadre d’une enquête sur une levée de fonds pour construire un mur entre les Etats-Unis et le Mexique, l’une des principales promesses de campagne de Donald Trump.