Ventre plat? Les règles d’or

Dire adieu au gros ventre disgracieux grâce au pouvoir des plantes

Les compléments alimentaires spécial ventre plat sont formulés pour favoriser la diminution du tour de taille et vous accompagner efficacement lors d’un régime amincissant. Sous forme de gélules, de comprimés ou en sachets, ils se consomment en cure de plusieurs semaines. Généralement composés de végétaux et autres ingrédients naturels, les compléments alimentaires minceur possèdent différentes actions, combinées ou non. Ils peuvent être notamment :

coupe-faim : la racine de konjac, les fruits et les feuilles du figuier de Barbarie sont utilisés pour leurs propriétés satiétogènes, qui vous permettront de résister aux fringales, de réduire les portions dans votre assiette et d’éviter les petits creux.

: la racine de konjac, les fruits et les feuilles du figuier de Barbarie sont utilisés pour leurs propriétés satiétogènes, qui vous permettront de résister aux fringales, de réduire les portions dans votre assiette et d’éviter les petits creux. brûleur de graisse : la caféine, le guarana ou encore le thé vert sont employés pour leur capacité à détruire l’excès de graisse en augmentant leur métabolisme.

: la caféine, le guarana ou encore le thé vert sont employés pour leur capacité à détruire l’excès de graisse en augmentant leur métabolisme. draineur : le fenouil, la bardane, la reine-des-prés, l’écorce de bouleau ou encore la piloselle sont reconnus pour leurs vertus détoxifiantes et diurétiques, aidant ainsi l’organisme à se débarrasser du liquide en excès, qui peut donner une impression de gros ventre.

: le fenouil, la bardane, la reine-des-prés, l’écorce de bouleau ou encore la piloselle sont reconnus pour leurs vertus détoxifiantes et diurétiques, aidant ainsi l’organisme à se débarrasser du liquide en excès, qui peut donner une impression de gros ventre. facilitateur digestif : le charbon végétal, l’argile verte et la menthe poivrée soulagent les troubles digestifs et luttent contre les sensations de ballonnement, responsables de l’effet “ventre gonflé”.



Des solutions ciblées pour retrouver un ventre plat

Les origines des rondeurs abdominales sont multiples. Si ce phénomène est souvent lié à une alimentation inadaptée ainsi qu’un manque d’activité physique, il peut également provenir :

d’un facteur héréditaire, pouvant influencer la posture ou la digestion.

d’un dérèglement hormonal, au moment de la ménopause notamment, qui aura tendance à stimuler la rétention d’eau et les ballonnements.

de troubles digestifs, dus à une flore intestinale affaiblie, à une alimentation trop riche ou difficile à digérer, ou à certains aliments dont la dégradation est source de gaz intestinaux.

d’une rétention d’eau, due souvent à un manque d’hydratation, le corps stockant alors de l’eau pour éviter le manque. Un régime alimentaire trop riche en sel peut aussi causer de la rétention d’eau.

d’un relâchement de la sangle abdominale après une période de sédentarité prolongée, la position assise notamment, réduisant l’usage que nous faisons de notre ceinture abdominale.

Il est donc important d’apporter une réponse ciblée et d’agir sur les causes de cet empâtement. Il est bon de savoir que les hommes prennent fréquemment du poids au niveau du ventre et qu’un surpoids abdominal est souvent la manifestation visible d’une accumulation de graisse. En revanche, chez la femme, un ventre rond est couramment synonyme de troubles digestifs. De ce fait, les compléments alimentaires ventre plat possèdent des actions bien spécifiques et sont formulés pour :

faciliter la digestion, prévenir les sensations de ballonnement et de gonflement

lutter contre la rétention d’eau

favoriser la combustion des graisses abdominales

rééquilibrer la flore intestinale



Comment perdre du ventre ? Les règles d’or

Les compléments alimentaires amincissants peuvent vous aider à perdre du ventre plus rapidement dans le cadre d’un régime équilibré, riche en fibres (légumes fruits) et pauvre en graisses saturées et en aliments transformés ou industriels. Sous forme de solution buvable ou à avaler, ces compléments alimentaires se consomment en cure de 2 à 3 mois et doivent généralement être pris avant ou au cours d’un repas. Pour vous offrir une efficacité optimale, ils s’accompagnent d’une hygiène de vie adaptée. Pour réduire votre embonpoint abdominal, il est conseillé de :

adopter une alimentation variée et équilibrée

éviter les boissons gazeuses

consommer des fibres et éviter les aliments gras

prendre le temps de manger calmement et de bien mastiquer

boire au moins 1,5 litres d’eau par jour, de préférence en dehors des repas

faire du sport, des exercices qui vous permettront de réduire votre taux de masse grasse

éviter le stress et les situations anxiogènes qui peuvent avoir des conséquences sur le système digestif

s’accorder de bonnes nuits de sommeil

effectuer des massages abdominaux réguliers pour faire disparaître les capitons

Certains exercices d’abdos, pour femmes ou pour hommes, permettraient également de faire perdre du ventre.

Une gamme complète de compléments alimentaires ventre plat

Pour choisir votre solution ventre plat, il convient dans un premier temps de bien définir vos besoins ainsi que les causes de votre embonpoint abdominal. Vous pourrez ainsi vous orienter vers un complément alimentaire adapté, capable de lutter contre les facteurs déclenchants de vos rondeurs. Vous trouverez notamment :

des formules ventre plat pour les femmes , élaborées pour lutter contre les rondeurs abdominales tout en respectant l’équilibre féminin

, élaborées pour lutter contre les rondeurs abdominales tout en respectant l’équilibre féminin des compléments alimentaires brûle graisse , conçus pour favoriser la perte de ventre chez l’homme et la femme, en captant les matières grasses présentes dans l’alimentation

, conçus pour favoriser la et la femme, en captant les matières grasses présentes dans l’alimentation des solutions détoxifiantes pour débarrasser les organes digestifs des toxines accumulées et diminuer ainsi les rondeurs localisées autour des hanches et du ventre

pour débarrasser les organes digestifs des toxines accumulées et diminuer ainsi les rondeurs localisées autour des hanches et du ventre des formules drainantes , indiquées pour lutter contre la rétention d’eau responsable de l’épaississement de la taille

, indiquées pour lutter contre la rétention d’eau responsable de l’épaississement de la taille des compléments alimentaires amincissants spécial ménopause , élaborés pour atténuer les signes des dérèglements hormonaux à l’origine d’un surpoids abdominal

, élaborés pour atténuer les signes des dérèglements hormonaux à l’origine d’un surpoids abdominal des solutions pour améliorer la digestion et stimuler le transit intestinal

et stimuler le transit intestinal des compléments anti-ballonnement pour lutter contre les sensations d’inconfort et les gonflements dus aux gaz intestinaux

pour lutter contre les sensations d’inconfort et les gonflements dus aux gaz intestinaux des probiotiques contenant des ferments lactiques afin de rétablir la flore intestinale et affiner le tour de taille

Quel que soit votre besoin, vous trouverez dans notre sélection de compléments alimentaires de quoi atteindre rapidement votre objectif “ventre plat” !

Maigrir du ventre grâce à des abdos ventre plat : un mythe ?

Vous vous demandez quel exercices pour perdre du ventre sont les plus efficaces ? De nombreux acteurs de l’univers du sport et du régime vous promettent que des séries d’abdo tous les jours transformeront votre petit bidon en taille de guêpe. Si ces exercices, comme les bien connus “crunchs”, sont efficaces pour renforcer votre ceinture abdominale, ils ne pourront cependant pas faire grand chose si vous souhaitez obtenir des tablettes de chocolat dessinées, ou simplement une taille plus fine. Au contraire, renforcer votre ceinture abdominale donnera plus de volume à vos muscles, chose que vous ne voulez sûrement pas si vous souhaitez une taille plus fine !

Attention : nous ne disons pas que renforcer ses abdominaux est une mauvaise chose, bien au contraire. Une ceinture abdominale puissante est la clé d’un bon maintien, et renforcer vos abdominaux vous permettra de prévenir certains problèmes de dos, voire de genoux, et de corriger globalement votre posture. Cependant, si votre objectif premier est d’avoir un ventre plat, oubliez les crunchs ! La clé pour obtenir des tablettes de chocolat dessinées se trouve dans votre alimentation : c’est en vous attaquant à la masse graisseuse qui recouvre votre ceinture abdominale que vous pourrez obtenir l’effet “six packs” tant désiré ! Autrement dit, il vous faudra maigrir, c’est la perte de cette fine couche de gras sur votre ventre qui découvrira vos abdominaux. C’est pourquoi surveiller votre alimentation, faire du sport régulièrement et pourquoi pas, renforcer l’efficacité de votre régime avec l’un de nos compléments alimentaires, sera bien plus efficace que de pénibles séances d’abdominaux. Une exception cependant ? Le vacuum !



Un exercice pour les femmes qui souhaitent avoir un ventre plat et gainé

L’astuce pour obtenir un ventre plat ? Le stomach vacuum ! Le “stomach vacuum” est un exercice particulièrement facile à mettre en place, quel que soit le moment de la journée, et rapidement exécuté. Destiné aussi bien aux hommes qu’aux femmes, il vous fera bénéficier de nombreux avantages, en permettant notamment un renforcement global de la posture. C’est un exercice qui conviendra plutôt aux personnes qui souhaitent avoir une taille fine, un but que de nombreuses femmes poursuivent, tandis que les hommes souhaitent plutôt un “six pack” ! Il permet également de renforcer le plancher pelvien, souvent victime d’une perte de puissance après une grossesse. Cependant messieurs, ne boudez pas cet exercice : il est utilisé par de nombreux pratiquants masculins de musculation et de culturisme, qui souhaitent avoir des abdos dessinés et une taille fine, la fameuse taille en V.

Le stomach vacuum agit sur le muscle transverse, une bande de muscle qui fait tout le tour de la taille, comme un corset naturel. Il s’agit d’un muscle profond, recouvert par d’autres muscles, comme le grand droit (ce muscle est responsable de l’effet tablette de chocolat) et les obliques (que l’on travaille notamment en réalisant une planche latérale). Le rôle de ce muscle ? Retenir les viscères, ce qui lui donne un rôle précieux pour lutter contre le ventre relâché, ce “gros ventre” dont personne ne veut, et qui donne l’impression que la seule solution est de maigrir drastiquement. C’est donc ce muscle qui va être déterminant pour obtenir le ventre parfait dont vous rêvez. Rapide, simple et doux : cet exercice a tout pour plaire à vos abdos !



Programme ventre plat : muscler son ventre en 3 étapes avec le stomach vacuum

Contrairement à de nombreux exercices d’abdominaux, pénibles et demandant au minimum un tapis, le stomach vacuum est un exercice polyvalent, doux et accessible à tous. Il peut se pratiquer assis, couché ou même debout. Pratiquez-le à tout moment de la journée : assis à votre bureau, en attendant le train sur le quai, ou dans votre lit, pour débuter la journée ou la terminer ! Cependant, lorsque vous pratiquerez vos premières séances, essayez de le réaliser en position couchée : vous aurez ainsi un meilleur ressenti musculaire.

Le principe ? Rentrer le ventre !

Positionnez-vous en position allongée et respirez profondément. Expirez totalement et rentrez le ventre. Vous devez avoir l’impression que votre nombril tente de rejoindre votre colonne vertébrale. Tenez cette position aussi longtemps que vous le pouvez avant d’expirer. Respirez profondément avant de recommencer.



Répétez l’opération 5 à 8 fois, en essayant toujours de tenir le plus longtemps possible. Le secret de cet exercice est la constance : mieux vaut réaliser de courtes séances chaque jour que de faire une heure d’exercices ! Vous n’aurez besoin que de 5 à 10 minutes, pour renforcer votre muscle transverse, et obtenir peu à peu un gainage naturel qui vous donnera le ventre plat dont vous rêvez. Pas de perte de temps ici : il s’agit d’un exercice fiable qui, correctement exécuté, vous donnera progressivement les résultats escomptés.

Maigrir vite du ventre en alliant alimentation saine et exercice régulier

Pour avoir un ventre plat, ce nombreuses options s’offrent à vous. Des compléments alimentaires dédiés vous aideront à augmenter votre dépense calorique grâce à leur effet “brûle-graisse”, tandis que d’autres agiront sur la production de gaz responsables de ballonnement. Une alimentation riche en fibre et une bonne hydratation vous préserveront de la constipation, tandis que des exercices de sport intelligents et réguliers vous permettront de renforcer votre gainage. Armé de ces conseils, vous voilà prêt à obtenir le ventre plat dont vous rêvez !

Á la fois polyvalents et ciblés, les compléments alimentaires spécial ventre plat vous permettent d’optimiser vos efforts et de lutter efficacement contre vos rondeurs abdominales, afin d’obtenir rapidement vos premiers résultats. Élaborés à base d’ingrédients naturels, il n’y a nulle raison de se priver de leurs actions pour retrouver une taille de guêpe !