Violence conjugale : Un agent de Dakar Dem Dikk envoyé en prison

Une affaire de violence conjugale a atterri devant la juste. En effet, un homme répondant au nom de O. Sambou est accusé d’avoir battue à deux reprises sa femme. Et cette dernière s’est réfugié auprès de la justice par son époux qui a été reconnu coupable et a écopé d’une peine d’emprisonnement ferme.

Ces dernières jours, le Sénégal est secoué par des histoires sur la femme notamment les violences conjugales. Un phénomène qui prend une ampleur inquiétante. Étant dans une société dans laquelle les croyances et la société pensent qu’une femme doit pouvoir endurer, dans le secret absolu, leur calvaire en vie conjugale, d’autres prennent le choix d’alerter les autorités afin d’éviter une tragédie.

Une histoire de ce genre concerne une certaine O. Sambou, une femme mariée depuis cinq ans et mère de deux enfants qui a traduit en justice son époux pour coups et blessures volontaires.

Selon les informations tout est parti pour une histoire de dépense quotidienne. Celle-ci a récolté plusieurs coups de poing de son mari qui a faillit lui ôter la vie.

Traîné devant la justice, cet homme âgé de 39 ans, a déclaré, pourtant, aimer énormément sa femme mais la représentante du ministère public a requis six mois d’emprisonnement ferme contre lui. De l’autre côté l’avocat de la défense a plaidé pour l’apaisement après avoir déploré l’attitude de son client. « Une peine ferme va plomber ses activités professionnelles », a relevé l’avocat, selon le quotidien Enquête.

Son client a été reconnu coupable du délit de coups et blessures volontaires et écope d’une peine de 2 ans dont 45 jours d’emprisonnement ferme plus une amende de 100 mille francs CFA en guise de dommages et intérêts.