Violences physique et verbale dans la campagne électorale: Les impératifs d’Amadou Ba à Ourossogui

Dans une déclaration, la tête de liste de la coalition « Jamm Ak Njariñ » condamne vigoureusement toute forme de violence et invite solennellement les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de tous les citoyens. Selon Amadou BA, en aucun cas, ce cycle infernal ne doit prospérer.

Dernièrement, la campagne électorale a été émaillée de scènes de violence physique comme verbale, occasionnant par ailleurs des blessés et des indignations de part et d’autre. Ainsi, pour apaiser les tensions, Amadou BA estime que les élections législatives doivent être un temps fort de débat d’idées et de proposions de solutions de manière pacifique. « Ces derniers jours, nous avons malheureusement été témoins de scènes inacceptables de violences verbale et physique qui n’augurent rien de bon pour notre cher pays. Ce n’est ni la voie de l’unité ni celle du progrès encore moins celle de la paix et de la cohésion. (…) La protection de nos vies et de notre liberté d’expression doit être une priorité absolue », dit-il d’emblée. S’adressant aux différents acteurs Amadou BA d’ajouter : « Il est de notre responsabilité individuelle et collective de nous respecter, de défendre nos idées avec élégance dans leur pluralité et de bannir à jamais les affrontements physiques dans l’espace politique ».

En outre, rappelant que notre pays a été suffisamment traumatisé dans un passé récent par une série de violences atroces, la tête de liste de la coalition « Jamm Ak Njariñ » invite solennellement les autorités, le Président de la République en premier, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de tous les citoyens sans distinction aucune et de leurs biens. « Il est crucial de préserver la paix et la stabilité, non seulement pendant cette campagne, mais pour toujours. (…) Cette campagne doit se terminer dans la paix, la sérénité et le respect mutuel, afin de permettre à chaque citoyen d’exprimer librement son opinion et de participer pleinement à ce moment démocratique en toute sécurité et transparence », indique-t-il.

Enfin, il faut noter que les discours va-t’en guerre de certains protagonistes aux conséquences incalculables ne mèneront nulle part à notre cher Sénégal étant donné que les sénégalais traversent des moments difficiles avec la conjoncture actuelle et attendent des solutions concrètes à leurs problèmes selon toujours Amadou BA.

Mamadou SOW