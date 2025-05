Yeumbeul : Plus d’1 milliard en faux billets saisi, 2 policiers blessés, un Baye Fall, cerveau du gang

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Police de Yeumbeul Comico, en banlieue dakaroise, a effectué une importante saisie de billets noirs dont la contre-valeur est estimée à 1 milliard 697 millions 992 mille F Cfa. Une foudroyante bataille rangée a cependant éclaté entre les policiers et les malfaiteurs. Deux agents ont été blessés, un des faussaires évacué à l’hôpital.

On a frôlé le pire au cours d’une opération musclée de démantèlement par la police de Yeumbeul Comico d’un vaste réseau de contrefacteurs doublés de falsificateurs de signes monétaires dans le département de Keur Massar.

Informé de l’existence d’un vaste réseau de trafic intense de faux billets de banque à Keur Massar, le commissaire de police, Ousmane Diop, chef de service du commissariat, monte en première ligne et active ses éléments de la brigade de recherche. Le réseau de trafic de faux billets est dirigé par un certain Nd. Mané, agent immobilier, alias Baye Fall. Lequel aurait pris l’attache d’un individu, puis loué un appartement dans la localité dans le but de lui faire le lavage de son stock de billets noirs.

Baye Fall, chef de gang, et ses trois lieutenants filés à bord de deux motos

Un commando est alors monté dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 mai dernier, vers 3h du matin. Les policiers identifient auparavant Baye Fall, le cerveau du réseau, par le signalement reçu, et surveillent de loin les moindres mouvements des passants dans le secteur. Après quelques instants de planque, ils aperçoivent le caïd en possession d’un sac suspect avec un autre individu. Tous les deux sont assis sur une moto de type Jakarta, qui est stationnée à hauteur de l’arrêt cars dénommé Dibiterie à Keur Massar. Soudain, ils démarrent à bord de l’engin à deux roues et se font suivre par deux autres individus à bord d’une moto aussi. Ils se lancent sur la chaussée et prennent la direction d’un quartier.

Le lavage de billets noirs fait flop, bataille rangée entre les faussaires et les agents

Les agents de terrain sortent du bois et prennent en filature les suspects, qui conduisent les flics sans s’en rendre compte jusqu’à leur appartement en location où l’opération de lavage des billets noirs doit se faire. Soudain, les limiers font irruption dans le salon de l’appartement et surprennent les supposés malfaiteurs avec des sachets contenant des coupures de billets noirs de deux cents millions de dollars et deux cents millions d’euros.

Perquisition de l’appartement des faussaires par les agents

Une perquisition minutieuse sera ensuite effectuée au cours de laquelle les patrouilleurs découvriront deux sachets de farine ; l’un des sachets contiendrait du mercure et le second de produits non encore identifiés. Deux des quatre malfrats, à l’irruption des policiers opérant en civil dans leur appartement, ont tenté de filer à l’anglaise. Ils ont été vite appréhendés et sommés de se tenir à carreau le temps de finir la perquisition de l’appartement.

Les deux agents de terrain atteints à la cheville et à l’épaule, le caïd au coude

Sachant que la messe est dite pour eux, les gangsters se rebellent contre les policiers et engagent une farouche résistance contre eux. Ces derniers ripostent et tentent de maîtriser les suspects. Une violente altercation éclate entre les deux parties. Deux policiers nommés A. Diallo et S. F. Dioum se retrouvent respectivement avec des blessures légères au niveau de la cheville et de l’épaule. Quant au cerveau du gang surnommé Baye Fall, il sera évacué d’urgence à l’hôpital à la suite d’une grave blessure au niveau du coude.

12.724 billets noirs en coupures de 100 dollars et 2800 billets noirs en coupures de 500 euros

Soumis aux questions des enquêteurs, Ch. Mbaye, menuisier né en 1984, M. Ngom, né en 1979, ouvrier, et S. Camara, né en 1985, ouvrier, versent dans des dénégations véhémentes et s’accusent mutuellement. Ils ont été écroués et placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête préliminaire. Tous les billets noirs, les téléphones portables ainsi qu’une moto Jakarta appartenant au gang sont mis sous scellés. Il s’agit en fait de 12.724 billets noirs en coupures de 100 dollars et 2800 billets noirs en coupures de 500 euros. La contre-valeur desdits billets noirs est estimée à 1milliard 647 millions 992 mille F Cfa.

Le gang est poursuivi pour association de malfaiteurs, tentative de contrefaçon et de falsification de signes monétaires portant sur des billets noirs de 200 millions de dollars et de 200 millions de dollars.

Les ECHOS