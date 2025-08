Zoom sur les échanges commerciaux entre la Turquie et le Sénégal

Partager Facebook

Après un ralentissement observé en 2023, les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Turquie ont connu une nette reprise en 2024, atteignant 249,1 milliards FCFA, selon les dernières données disponibles.

Ce rebond marque une progression notable par rapport aux 185,3 milliards enregistrés l’année précédente, même s’il reste en deçà du record de 261 milliards FCFA établi en 2022.

Les exportations du Sénégal vers la Turquie se sont légèrement améliorées, s’établissant à 10,2 milliards FCFA en 2024. Ces envois concernent principalement des produits halieutiques comme les poissons et fruits de mer, des minéraux, des graines oléagineuses, des fruits tropicaux ainsi que du plomb non transformé. Toutefois, malgré cette hausse modérée, le déséquilibre de la balance commerciale reste flagrant, avec une large domination des importations turques.

En 2024, la Turquie a représenté 4,8 % des importations totales du Sénégal, confirmant son statut de partenaire commercial majeur. Les achats sénégalais en provenance de Turquie se sont élevés à 239 milliards FCFA, contre 176,1 milliards FCFA en 2023. Parmi les produits les plus importés figurent le fer, les barres et profilés en acier, les fils pour machines en fer ou acier, mais aussi les matériaux d’emballage en plastique. À cela s’ajoutent des matières premières destinées à l’industrie agroalimentaire, notamment les parfums et arômes, ainsi que des produits de consommation courante comme les pâtes alimentaires, les pâtisseries et les produits d’hygiène.

Cette dynamique commerciale témoigne de la volonté conjointe des deux pays de renforcer leurs liens économiques. Le Sénégal, engagé dans une stratégie de diversification de ses partenaires et de conquête de nouveaux marchés, voit en la Turquie une porte d’entrée vers un modèle industriel diversifié et performant. De son côté, Ankara confirme son ancrage comme acteur économique stratégique en Afrique de l’Ouest.