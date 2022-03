1 milliard détourné à la Sonatel

Trois personnes ont été interpellées le 18 mars dernier par la police nationale (DSC) pour un détournement d’un montant de plus de 990 millions de francs CFA. Autant dire un milliard de francs. Il s’agit des nommés Ramatoulaye SY, âgée de 32 ans et domiciliée à Yoff-Diamalaye, de Martine Stéphanie BOCANDE, également de 32 ans et domiciliée à Dakar, et de Mansour Saliou FAYE, 39 ans, demeurant à PIKINE. Ils sont placés en garde à vue en raison d’indices graves et concordants motivant leur inculpation depuis le 18 mars dernier des suites d’une plainte introduite par la SONATEL. Les faits incriminés remontent depuis 2020. Agents commerciaux à la Sonatel, les nommées Ramatoulaye Sy et son acolyte Martine Stéphanie Bocandé, utilisaient le système d’informations de la Sonatel pour enregistrer des téléphones au moyen de documents falsifiés. Elles ont ainsi utilisé des connaissances pour disposer de faux NINEA et de cachets des entreprises qu’elles utilisaient pour établir des contrats bidons. Avec ce stratagème, les deux complices ont pu disposer de plusieurs téléphones haut de gamme notamment des iPhones et Samsung dernière génération pour les revendre au sieur Mansour Faye, un commerçant établi au marché Alizé. Des produits qu’elles écoulaient aussi auprès d’un autre commerçant répondant au nom de Mohamed. Elles opéraient de la sorte et se partageaient moitié-moitié les gains qui ont atteint 990 millions de francs CFA au préjudice de la Sonatel. Les deux filles et leur receleur ont été inculpés pour les faits d’association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux et recel.

