10ème Assemblée Générale de l’Association Professionnelle des Institutions de Garantie d’Afrique: Le FONGIP fait honorer le Sénégal à Niamey

Le Sénégal a participé ce Jeudi 27 Février 2025 à l’assemblée générale de l’association Professionnelle des Institutions de Garantie d’Afrique qui s’est tenu à Niamey. Sous la houlette de la Fongip , plusieurs rencontres avec des partenaires et des institutions économiques et financières ont été possible.

Grâce au Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP), le Sénégal a été doublement honoré, ce jeudi 27 février 2025 à Niamey au Niger. Ce fut lors de la 10ème Assemblée Générale de l’Association Professionnelle des Institutions de Garantie d’Afrique , une association regroupant 20 institutions de garantie issues de 15 pays d’Afrique.

A cette occasion, l’élection du poste de vice-président de l’APIGA derrière le FSA qui assure la présidence pour un mandat de 2 ans s’est tenu sous la présence des responsables et autorités. De plus, l’ institution a été désigné hôte du prochain forum international sur la garantie financière en Afrique. Prévu au courant de l’année 2025 à Dakar, cet évènement a été une occasion de discuter des actualités du métier à l’échelle continentale écrit la source. A cet effet, le FONGIP a été représenté par son Directeur des Opérations M. Sidy Dièye et celui du Marketing, de la Communication et des Relations Publiques M. Abdou Diouf Ndiaye.

A rappeler que la dernière édition de ce forum a été accueillie par le Maroc, à Rabat en janvier 2024.