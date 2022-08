11 bébés morts calcinés à Tivaouane : un autre agent libéré

Fodé Dione bénéficie d’une liberté provisoire, selon la Rfm. Il est le chef de la division de la maintenance de l‘hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane. Il était arrêté tout comme la sage-femme Awa Diop et de l’aide-infirmière Coumba Mbodji suite à l’incendie du service de néonatologie de cet hôpital. Le drame avait causé la mort de 11 bébés.

La sage-femme et l’aide-infirmière sont aussi en liberté provisoire, depuis la semaine dernière. Le trio est maintenant en attente de leur comparution. Les agents doivent répondre des délits de délaissement d’enfants dans un lieu solitaire ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner et mise en danger de la vie d’autrui.

